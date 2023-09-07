科技顧問會議年底重啟 「會前會」大咖雲集關注三議題

睽違12年，行政院將於2023年底重啟科技顧問會議，共同擘畫台灣重要科技方針。為確立議題討論方向，行政院昨以實體加視訊會議方式召開會前會，由科技顧問會議副召集人、行政院政務委員兼國科會主任委員吳政忠主持，邀集國內外重要科技顧問進行意見交換，均認同半導體、人工智慧、淨零科技等為影響國家、甚至全球發展的重要議題，將作為年底全體顧問會議的討論基礎。

吳政忠表示，近年國際政經局勢已發生巨大變化，台灣科技研發及產業表現受到全球矚目，與國際夥伴緊密互動的需求日益升高，藉此時機重新啟動科技顧問制度，延攬國內外科技領域具影響力人士，定位為國家最高層級科技發展策略諮詢會議，篩選對未來經濟、社會、產業具全面性影響議題，以國家戰略高度，提出科技發展布局建言，同時也讓國際瞭解台灣的作法。

吳政忠說，科技顧問對台灣科技產業發展具有舉足輕重的地位，在過去科技顧問的協助之下，台灣建立起半導體、生物科技、資訊工業等世界級產業，對於臺灣產業科技的走向具有重大影響力。自1980年起至2011年，我國總計召開過31次行政院科技顧問會議，直到2012年停開。

會前會與會科技顧問包括中央研究院院長廖俊智、中央研究院院士翁啟惠、國立台灣大學校長陳文章校長、台灣積體電路製造股份有限公司董事長劉德音、聯發科技股份有限公司董事長蔡明介，以及在美國的中央研究院院士孔祥重、以色列的國際純化學和應用化學聯合會(IUPAC) Ehud Keinan主席、德國宏博基金會的Robert Schlögl主席。

國科會指出，在進行意見交流時，皆認同半導體與人工智慧、淨零科技等是足以影響未來數十年發展的核心議題，台灣能在這些議題上著力，並於全球夥伴關係中扮演重要角色。

吳政忠表示，國科會後續將邀集相關部會召開跨部會會議，並預定於12月中召開科技顧問正式會議，會議結論將作為政府重要施政參考。