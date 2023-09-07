綠議員曝校長四處求裝教學觸控螢幕 新北：分年採購

新北市府推動「老師用螢幕學生用平板」，協助市立學校設置智慧教室，購置教學觸控螢幕，不過，市議員質疑，為什麼各校校長還要到處拜託？教育局還開啟奇怪規則，說幾月前申請可「買二送一」，有的孩子有、有的到畢業也沒有。教育局表示，觸屏本就是依據推動計畫採分年採購，且依照預算支應程序執行。

議員黃淑君表示，「新北市今年度各校爭取觸屏，預算有落實編列嗎？」年初詢問教育局長張明文關於觸屏安裝進度，局長回覆3年內陸續完成安裝，而近期議會詢問教育局，觸屏安裝已編列年度預算，屬既定政策，「為何各校校長還到處拜託？甚至教育局還開啟奇怪遊戲規則，幾月前申請可買二送一，學校買二台，教育局多補助一台，這時局長卻說謹慎評估中」。

黃淑君指出，現實中的教育就是有的孩子有、有的孩子到畢業了也還是沒有，但為保障人民學習及受教育的權利，編列相關預算，但新北市教育局的做法，卻讓某些孩子沒有平等享受到應有的教育。

黃淑君說，以新北市66個議員而言，依新北「都市傳說」，一個議員有1200萬建議款，建議款皆作為資本門（硬體）使用，共7億9200萬規畫，打散在各區公所（民政局）、教育局及消防局的資本門預算規畫，而議員多以教育預算為優先，「所以在一年之初，各校校長及會長就會急著拜訪議員，怕預算被要完，請問這樣對嗎？孩子獲得的資源公平嗎？」

教育局表示，預算皆依據學校需求核實編列嚴謹執行，呼籲議員勿誤解及批評教育專業，教育局皆依據重大政策及學校需求編列年度計畫預算，各校觸屏本就是依推動計畫採分年採購，且依照預算支應程序執行。

教育局指出，市府尊重議員對市政建議，但應先了解市府與學校間的運作流程， 執行預算皆有其程序，也須仰賴市府與學校的長期合作才能成就學生，針對學校的建設需求，會與學校討論執行方式並主動協助。