學習歷程怎麼下筆最吸睛？技高寫作大補帖傳授秘訣

高中職近日開學，技專校院招生專業化總辦公室推出「技高課程學習成果呈現建議2023」手冊，實際教戰學生紀錄、呈現學習成果。譬如針對抽象的「反思心得」，學生切勿停留在心情抒發層次，反而可具體思考、說明學習經驗，寫得越具體越能讓教授感到「真實」。

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬鼓勵學生隨時記錄學習成果，她表示，學習歷程檔案不只為了升學，對未來就業及履歷準備也有幫助，紀錄整理學習的過程可培養與訓練統整能力，就算是職場申請升遷或是計畫，亦需要系統性呈現自我經歷優勢，有好的履歷也可以找到相對好、薪水較高的工作。

清華大學社會所副教授林祐聖指出，手冊透過實際案例，整理寫作原則給與學生寫作建議，引導寫出自己的故事。如針對抽象的「反思心得」，建議學生不要只停留在「學到很多」或是心情抒發；可思考「如果重來一次，還能怎麼做？」並具體說明學習經驗。

林祐聖表示，利用寫作指引撰寫學習歷程檔案，不僅可用於升學，對於就業也有幫助。團隊近日辦理十五場「從EP到CV」講座，邀請企業、教師分享學習歷程檔案如何轉為履歷，鼓勵投入職場的學生更有動力作好學習歷程檔案，也能擴大企業主求才網絡。

未來議起來計畫協同主持人、動力機械群科中心執行秘書龍智毫表示，寫作沒有標準答案，重點在於讓讀者了解。技職學生動手實作能力強，「反思心得」若能有想法且能文字化邏輯呈現、傳達明確，更能讓教授感受到重點。

教育部技職司委託國立清華大學社會所「未來議起來」團隊，編撰「技高課程學習成果呈現建議2023」手冊，前半部匯集15個技高專業群科的群科中心和技專教授意見，讓學生理解如何呈現學習成果；後半部整理7個寫作心法並搭配技高學生的作品，設計「寫作大補帖」章節，提供實質內容指引。