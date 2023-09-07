快訊

幕後／侯傅會 冰山下真相還是未知數

恭喜！Selina生了 「小腰果」報到肺積水嚇壞全家

影／破冰！傅崐萁拉侯友宜手鬆口喊：支持黨提名候選人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學習歷程怎麼下筆最吸睛？技高寫作大補帖傳授秘訣

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
技專校院招生專業化總辦公室推出「技高課程學習成果呈現建議2023」手冊，實際教戰學生紀錄、呈現學習成果。示意圖。圖／聯合報系資料照片
技專校院招生專業化總辦公室推出「技高課程學習成果呈現建議2023」手冊，實際教戰學生紀錄、呈現學習成果。示意圖。圖／聯合報系資料照片

高中職近日開學，技專校院招生專業化總辦公室推出「技高課程學習成果呈現建議2023」手冊，實際教戰學生紀錄、呈現學習成果。譬如針對抽象的「反思心得」，學生切勿停留在心情抒發層次，反而可具體思考、說明學習經驗，寫得越具體越能讓教授感到「真實」。

技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬鼓勵學生隨時記錄學習成果，她表示，學習歷程檔案不只為了升學，對未來就業及履歷準備也有幫助，紀錄整理學習的過程可培養與訓練統整能力，就算是職場申請升遷或是計畫，亦需要系統性呈現自我經歷優勢，有好的履歷也可以找到相對好、薪水較高的工作。

清華大學社會所副教授林祐聖指出，手冊透過實際案例，整理寫作原則給與學生寫作建議，引導寫出自己的故事。如針對抽象的「反思心得」，建議學生不要只停留在「學到很多」或是心情抒發；可思考「如果重來一次，還能怎麼做？」並具體說明學習經驗。

林祐聖表示，利用寫作指引撰寫學習歷程檔案，不僅可用於升學，對於就業也有幫助。團隊近日辦理十五場「從EP到CV」講座，邀請企業、教師分享學習歷程檔案如何轉為履歷，鼓勵投入職場的學生更有動力作好學習歷程檔案，也能擴大企業主求才網絡。

未來議起來計畫協同主持人、動力機械群科中心執行秘書龍智毫表示，寫作沒有標準答案，重點在於讓讀者了解。技職學生動手實作能力強，「反思心得」若能有想法且能文字化邏輯呈現、傳達明確，更能讓教授感受到重點。

教育部技職司委託國立清華大學社會所「未來議起來」團隊，編撰「技高課程學習成果呈現建議2023」手冊，前半部匯集15個技高專業群科的群科中心和技專教授意見，讓學生理解如何呈現學習成果；後半部整理7個寫作心法並搭配技高學生的作品，設計「寫作大補帖」章節，提供實質內容指引。

「技高課程學習成果呈現建議2023」：https://issuu.com/convofuture/docs/230807_

清華大學社會所副教授林祐聖指出，如抽象的「反思心得」，建議學生不要只停留在「學到很多」或是心情抒發。圖／技專校院招生專業化總辦公室提供
清華大學社會所副教授林祐聖指出，如抽象的「反思心得」，建議學生不要只停留在「學到很多」或是心情抒發。圖／技專校院招生專業化總辦公室提供

履歷 團隊 升學

延伸閱讀

協助技高生呈現學習成果 寫作大補帖教祕訣

提升專注力秘訣不藏私 台科大書卷獎公開讀書方法

人工智慧也能寫訴狀 陽明交大開設AI法律寫作課程

中職／林子偉是二聲ㄨㄟˊ還三聲偉？本人說都可以

相關新聞

再興小學傳遭掏空4千萬！校董、校長遭約談 校方：目前運作正常

北市私立再興小學傳出校方疑似將向學生家長收取的部分現金費用，先存入人頭帳戶再侵占入己，自2013至2023年10年間，侵...

農家女孩翻轉人生！仁德醫專陳采暄獲護理師高考榜眼

苗栗縣仁德醫專護理科學生陳采暄，以全校第一名的優異成績畢業，參加今年護理師高考成績也出爐，榮登榜眼；來自務農家庭的陳采暄...

新世代重理工輕人文 學者：父母受填鴨教育對文史反感

不只中研院院士，擔憂人社科系遭邊緣化，許多人文學者自行搭建平台，希望用更活潑生動的方式讓下一代接受人文教育。台大歷史系教...

學習歷程怎麼下筆最吸睛？技高寫作大補帖傳授秘訣

高中職近日開學，技專校院招生專業化總辦公室推出「技高課程學習成果呈現建議2023」手冊，實際教戰學生紀錄、呈現學習成果。...

留住全台人文社會博士生 中研院再推菁英獎助計畫

中央研究院9月提升院內不分組別的博士生獎助學金後，為強化、留住人文社會科學研究人才，正擬定全新菁英擇優獎助計畫，對象鎖定...

南韓教師屢傳憾事！不堪恐龍家長頻投訴 教育部祭解方挨批沒用

9月4日周一，是正常上班上課的日子，南韓各地的教室卻空空蕩蕩，因為老師沒來。有些老師請病假，其實是在國會大廈前要求強化保護教師權，全國估計有12萬人參與。南韓近日連續2名老師輕生，4日當天，是其中一名老師的「滿七」（往生後第49天）。 在南韓這個升學至上的國家，教師面臨極大的壓力，除了教書，還得應付望子成龍、望女成鳳的虎媽狼爸，像是特別關照自家子弟。4日參與抗議的教師趙燦佑表示，「老師現在根本沒辦法好好做事。」 而南韓教育部9月1日起推動保護教師免於被騷擾的措施，試圖亡羊補牢，但許多教師認為，相關措施治標不治本，對現況改善程度有限。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦