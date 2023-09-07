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元培學生赴美實習 參與「紐約州政府高齡福利計畫」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
元培醫管系老師(黃曉令（左四）帶領實習生拜會紐澤西學院並參觀技術訓練實驗室。圖／元培醫事科技大學提供
元培醫管系老師(黃曉令（左四）帶領實習生拜會紐澤西學院並參觀技術訓練實驗室。圖／元培醫事科技大學提供

元培醫事科技大學醫務管理系與護理系學生，暑假期間前往美國紐約健康保險公司實習，學習因應疫情的營運管理模式，包括線上課程推廣及非營利組織推動部門的新事業部門；同時參與「紐約州政府高齡福利計畫」，優異表現備受肯定，也讓學生更多元學習。

校方指出，自2019年暑假第一次選送醫管系學生前往紐約健康保險公司進行海外實習後，直至2023年疫情趨緩，8月間再度選送6位學生到該公司位於紐約曼哈頓區總部實習，不僅學習一家專精服務高齡者保險公司的營運管理模式，更學習該公司在疫情期間拓展的新事業，為線上課程推廣部門及非營利組織推動部門，讓學生有更多元的實習內容。

這次實習計畫負責人醫管系老師黃曉令，實習前即依照學生的志願序及語文能力分派不同部門進行實習，醫管系參與此次紐約實習的學生黃姿瑋，被分派的實習部門就是該公司在疫情期間成立的新事業部門，為線上健康諮詢及服務，主要協助無法外出參加社交活動的獨居長者使用線上課程。

學生黃姿瑋表示，實習過程中，她負責許多活動參加表單的設計，以及各類線上健康課程的海報製作，部門主管事前充分授權她發揮，完成後再討論可能需要修正及調整的內容，讓她能從他人觀點分析自己的強項及弱點，是此次實習讓她覺得最大的收穫，

此外，黃姿瑋與護理系同學更參與紐約州政府委託該公司執行的紐約州老人福利計畫，協助鼓勵低收入高齡者參加這項用藥獎勵及蔬果快遞等福利計畫，並說明內容；元培實習生的優異表現深獲該公司主管讚賞，該公司也表示未來能夠繼續提供遠距實習方案，學生此次實習結束返台後，能夠在不影響課業下歡迎繼續與該公司共同推動州政府相關計畫。

實習之餘，黃曉令也帶實習學生拜訪紐澤西學院醫護學院及百大名校普林斯頓大學，讓學生感受美國校園建築之美及參觀教學設備，開拓學生國際視野。

醫管系老師黃曉令（左四）帶領元培實習生拜訪紐澤西學院。圖／元培醫事科技大學提供
醫管系老師黃曉令（左四）帶領元培實習生拜訪紐澤西學院。圖／元培醫事科技大學提供

實習 紐約 疫情

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