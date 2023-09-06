北市再興小學掏空案 教育局將成立專案小組調查

台北市私立再興小學張姓董事長被檢舉挪用公款，金額高達4000萬，檢調今天約談校董、校長等9人，校方稍早發聲明表示，校內目前運作一切正常，北市教育局表示，將成立專案小組調查，若有違法，最高可裁處新台幣150萬，相關挪用款項若未歸還致學校受損，全體董事須負連帶責任補足。

教育局表示，經查該校法人歷年預決算均經會計師查核簽證後提董事會監察人確認、董事會決議後函報教育局，另針對學校及法人經費支用亦有依法建立內部控制制度進行管控。

針對疑似有額外收取費用未入學校或法人帳戶一案，教育局也將組成專案小組調查，倘有違反「私立學校法」第52條，以及「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」將依同法第80條裁處，最高裁處新台幣150萬。得按次處罰至改善為止，並限期命學校法人促其歸還，屆期未處理致學校法人損害者，由學校法人全體董事負連帶責任補足。