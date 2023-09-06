再興小學傳遭掏空4千萬！校董、校長遭約談 校方：目前運作正常

北市私立再興小學傳出校方疑似將向學生家長收取的部分現金費用，先存入人頭帳戶再侵占入己，自2013至2023年10年間，侵占金額超過4000萬。檢警今天約談張姓校董、楊姓校長等9人，全案朝涉犯公益侵占及洗錢罪嫌偵辦，校方稍早發布聲明表示，目前校務運作正常，學生受教權益不受任何影響，全案已進入司法程序，也會提供資料配合調查。

校方表示，此案已進入司法程序，皆配合提供資料以釐清案情，目前校務營運基金充足，校務運作正常，學生受教權益不受任何影響，敬請家長放心，也謝謝各界關心。