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再興小學傳遭掏空4千萬！校董、校長遭約談 校方：目前運作正常
北市私立再興小學傳出校方疑似將向學生家長收取的部分現金費用，先存入人頭帳戶再侵占入己，自2013至2023年10年間，侵占金額超過4000萬。檢警今天約談張姓校董、楊姓校長等9人，全案朝涉犯公益侵占及洗錢罪嫌偵辦，校方稍早發布聲明表示，目前校務運作正常，學生受教權益不受任何影響，全案已進入司法程序，也會提供資料配合調查。
校方表示，此案已進入司法程序，皆配合提供資料以釐清案情，目前校務營運基金充足，校務運作正常，學生受教權益不受任何影響，敬請家長放心，也謝謝各界關心。
再興中小學是國內非常知名的私立學校，很多政界人士、權貴家庭都會讓子女就讀，包含和信辜家，台泥董事長張安平、前總統嚴家淦女兒、前總統馬英九女兒、親民黨主席宋楚瑜子女都曾就讀該校。
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