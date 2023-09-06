新世代重理工輕人文 學者：父母受填鴨教育對文史反感

不只中研院院士，擔憂人社科系遭邊緣化，許多人文學者自行搭建平台，希望用更活潑生動的方式讓下一代接受人文教育。台大歷史系教授吳展良聯合台大天一社創立「天一學社」，邀請年輕教師，針對兒少在課後與寒暑假進行嶄新概念的「經典化國語文暨人文涵養教育」。台師大國文系教授祁立峰則創設「空中古文教室」等臉書平台，以通俗語彙和學生介紹古文經典。

吳展良指出，人社科系遭邊緣化是「全世界的現象」，數年前日本甚至傳出文部科學省提案要國立大學改制人文社會科系，去發展符合社會需要的課程。他認為，這是因為現代社會社會競爭激烈，年輕人「生存壓力大 」，必須在短時間內從事現代的競爭，需要時間醞釀養成的人文教育因此遭到漠視。中研院院士朱敬一表示，「重理工輕人文」是長時間留下來的社會氛圍，「改變需要時間」。

吳展良坦言，「天一學社」經營得非常辛苦，家長反應冷淡、而學生則忙著應付英數理化。天一行銷做過市場調查，發現這一代四十多歲的父母，小時候念人文課程「覺得沒用、甚至感到反感」，這跟台灣的填鴨教育有關。而大陸則因文革時期丟掉傳統，這一代父母反而急著「將傳統撿回來」，國學大為興盛。

因此，如何用活潑有趣的教學方式讓學生親近人文，是翻轉人文學科邊緣化的關鍵。吳展良坦言，翻轉方式「還在尋找中」，近日在對岸翻紅、講述唐詩的3D動畫歷史片「長安三萬里」就是他想學習的翻轉方式。

祁立峰指出，教學嘗試以學生熟悉的語彙、場域融入文本，如搭配日前北科大白飯事件，藉由詩文製作歷代詩人白飯量列表，搭配時事教學生讀詩。雖然偶爾被外界解讀為以今律古，但至少能作為學生親近文學的開頭，進而發掘書寫、創作的樂趣。

除了教學外，更多人文學科科系嘗試和傳播或出版等業界結合，一定程度將科系產業化，以此自救。元智大學中文系教授黃智明表示，元智大學近年已將「數位程式」列為大一全校必修，系上則在大二至大四期間陸續安排大數據應用、app製作等課程。輔仁大學中文系教授劉雅芬也表示，系上兩年前開始開設「數位人文專題與實作」選修課程，教學生看懂程式碼、對AI系統下指令，並能確實運用AI協助研究和行政工作。