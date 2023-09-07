6校組國家隊 培育離岸風電人才

國內離岸風電產業產值逾1.5兆元，帶動數萬名人才需求，台灣大學領軍虎尾科大、台北城市科大、建國科大、南台科大、高雄科大成立「離岸風電人才培育國家隊」，在台大雲林分部打造培訓基地，培養在地營運、維護等人才，新學期將開課。教育部司長楊玉惠昨天出席啟動儀式，稱讚台大「總算接地氣了」。

據規畫，以學程、專班等形式，開放學生和在職人士報名，課程每年修習人數估計200、300人，量能可能再增加。台大工學院長江茂雄說，未來25年風場非常需要人才，在台灣以往沒有教材，現在從零開始針對開發商、供應鏈、運帷人才培訓。

楊玉惠、台大校長陳文章等人出席離岸風力發電產業人才及技術培育計畫啟動儀式。楊玉惠說，透過國發會的經費來扶植區域發展，希望藉台大的龍頭能量，培訓產業人才；陳文章說，結合5所科大外，還有金屬工業研究發展中心、台灣建築研究院等法人單位，建立產官學研跨領域交流平台，把雲林變成永續科技重要基地。

雲林縣副縣長謝淑亞認為，相信風電人才培育，可讓產業如虎添翼。立委蘇治芬說，希望台大開拓「西部能源科技走廊」，打造光電、潮汐發電等海口新經濟。