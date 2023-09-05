電腦鼠智慧輪型機器人賽南台科大包辦前兩名 12月進軍日本
南台科大今天發佈新聞表示，電子工程系「輪型機器人實驗室」日前參加「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」，連續4年在「古典電腦鼠走迷宮」競賽大專組包辦1、2名，再度奪得「線迷宮鼠」競賽大專組冠軍，12月將代表台灣參加全日本學生電腦鼠走迷宮競賽。
參賽學生邱浚恩、廖光祥、陳誌陽和江政桓同學於「古典電腦鼠走迷宮」獲第一、二名。萬叡穎、林輝諺則在「線迷宮鼠」脫穎而出第一。
校方表示，電子系輪型機器人團隊由黎靖、余兆棠、謝文哲和楊峻泓老師指導，每年參加「古典電腦鼠走迷宮」、「線迷宮鼠」競賽，連年優異成績成為學校特色榮光。
電子系指出，108年獲教育部「新工程教育方法實驗與建構計畫」的第一期108年至112年補助，日前獲第二期112年至116年推薦。以「箍桶式創新工程實務」並加入「動手做」、「做中學」教學理念成立專班，課程設計以培養學生具備解決「現實工程問題」的實務核心能力，此次獲獎學生就有5位來自計畫專班，顯見計畫帶來的成效。
電子系助理教授楊峻泓表示，參加「古典電腦鼠走迷宮」和「線迷宮鼠」比賽，不僅能了解輪型機器人架構及概念，師生共同思考、學習與動手實作，培養學生解決「工程問題」實務核心能力，更能提升學生自我學習能力、技術開發能力與創新能力，將代表台灣參加世界級輪型機器人競賽為國爭光。
校長吳誠文表示，學校非常重視學生專題製作，理論方面讓學生了解架構及概念，更重視如何讓學生將這些概念有效運用於解決問題。該競賽對於培養學生系統整合、實作能力都有極大助益，競賽成果不僅反映教育部主辦競賽目標，也鼓勵技專校院學生參與國際性競賽，提升專業實作能力，並培養具有國際視野人才。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言