電腦鼠智慧輪型機器人賽南台科大包辦前兩名 12月進軍日本

南台科大今天發佈新聞表示，電子工程系「輪型機器人實驗室」日前參加「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」，連續4年在「古典電腦鼠走迷宮」競賽大專組包辦1、2名，再度奪得「線迷宮鼠」競賽大專組冠軍，12月將代表台灣參加全日本學生電腦鼠走迷宮競賽。

參賽學生邱浚恩、廖光祥、陳誌陽和江政桓同學於「古典電腦鼠走迷宮」獲第一、二名。萬叡穎、林輝諺則在「線迷宮鼠」脫穎而出第一。

校方表示，電子系輪型機器人團隊由黎靖、余兆棠、謝文哲和楊峻泓老師指導，每年參加「古典電腦鼠走迷宮」、「線迷宮鼠」競賽，連年優異成績成為學校特色榮光。

電子系指出，108年獲教育部「新工程教育方法實驗與建構計畫」的第一期108年至112年補助，日前獲第二期112年至116年推薦。以「箍桶式創新工程實務」並加入「動手做」、「做中學」教學理念成立專班，課程設計以培養學生具備解決「現實工程問題」的實務核心能力，此次獲獎學生就有5位來自計畫專班，顯見計畫帶來的成效。

電子系助理教授楊峻泓表示，參加「古典電腦鼠走迷宮」和「線迷宮鼠」比賽，不僅能了解輪型機器人架構及概念，師生共同思考、學習與動手實作，培養學生解決「工程問題」實務核心能力，更能提升學生自我學習能力、技術開發能力與創新能力，將代表台灣參加世界級輪型機器人競賽為國爭光。