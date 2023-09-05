快訊

母認屍痛哭...台中7歲女童從9樓墜落 檢警相驗死因出爐

國家警報響了！ 大雷雨轟台中等3縣市一小時

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

電腦鼠智慧輪型機器人賽南台科大包辦前兩名 12月進軍日本

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大電子系團隊獲第十九屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」古典電腦鼠走迷宮競賽大專組冠亞軍。圖／校方提供
南台科大電子系團隊獲第十九屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」古典電腦鼠走迷宮競賽大專組冠亞軍。圖／校方提供

台科大今天發佈新聞表示，電子工程系「輪型機器人實驗室」日前參加「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」，連續4年在「古典電腦鼠走迷宮」競賽大專組包辦1、2名，再度奪得「線迷宮鼠」競賽大專組冠軍，12月將代表台灣參加全日本學生電腦鼠走迷宮競賽。

參賽學生邱浚恩、廖光祥、陳誌陽和江政桓同學於「古典電腦鼠走迷宮」獲第一、二名。萬叡穎、林輝諺則在「線迷宮鼠」脫穎而出第一。

校方表示，電子系輪型機器人團隊由黎靖、余兆棠、謝文哲和楊峻泓老師指導，每年參加「古典電腦鼠走迷宮」、「線迷宮鼠」競賽，連年優異成績成為學校特色榮光。

電子系指出，108年獲教育部「新工程教育方法實驗與建構計畫」的第一期108年至112年補助，日前獲第二期112年至116年推薦。以「箍桶式創新工程實務」並加入「動手做」、「做中學」教學理念成立專班，課程設計以培養學生具備解決「現實工程問題」的實務核心能力，此次獲獎學生就有5位來自計畫專班，顯見計畫帶來的成效。

電子系助理教授楊峻泓表示，參加「古典電腦鼠走迷宮」和「線迷宮鼠」比賽，不僅能了解輪型機器人架構及概念，師生共同思考、學習與動手實作，培養學生解決「工程問題」實務核心能力，更能提升學生自我學習能力、技術開發能力與創新能力，將代表台灣參加世界級輪型機器人競賽為國爭光。

校長吳誠文表示，學校非常重視學生專題製作，理論方面讓學生了解架構及概念，更重視如何讓學生將這些概念有效運用於解決問題。該競賽對於培養學生系統整合、實作能力都有極大助益，競賽成果不僅反映教育部主辦競賽目標，也鼓勵技專校院學生參與國際性競賽，提升專業實作能力，並培養具有國際視野人才。

南台科大電子系學生萬叡穎和林輝諺獲第十九屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」線迷宮鼠競賽大專組第一名。圖／校方提供
南台科大電子系學生萬叡穎和林輝諺獲第十九屆「電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」線迷宮鼠競賽大專組第一名。圖／校方提供

【文教熱話題】

▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

教育部 台科大 日本

延伸閱讀

Appier獲《Asiamoney》選為日本軟體與服務業最佳傑出企業

酷暑難耐？日本石川8月約1.8萬隻雞死亡 疑為高溫引起中暑

日本核食零容忍！ 南投縣對日本輸入食品展開稽查抽檢

超思進口蛋報價低？ 專家：比日貴多 陳吉仲怎又說謊？

相關新聞

探討全球「基本收入」 台灣8名高中生赴韓國梨花女子大學參與年會

歷經長達三年的新冠疫情，全球基本收入網絡日前終於在韓國梨花女子大學迎來疫情後的第一次實體年會，台灣有包括私立復興高中、奎山高中、道明高中，VIS國際實驗教育高中部等8名優秀青年代表參與這項盛會

代理教師荒靠「超鐘點」過度 全教產籲解禁退休師薪俸

今年中小學開學，雙北地區不少學校仍未找到代理教師，教育部長潘文忠回應提及，部分縣市政府也請學校於過渡階段，請正式教師先超...

台大領軍要做這件事 教育部司長：總算接地氣了

國內離岸風電產業產值逾1.5兆元，相關政策推動及產業發展帶動數萬名人才需求，台灣大學領軍虎尾科大、台北城市科大、建國科大...

人社導論開業式 潘文忠：科技＋人文才能更有「人味」

中研院院士朱敬一、王汎森等人集結多名重量級講座、規畫14個人社經典導讀主題，直奔台中女中人社班開課，盼重新帶起人社班的教...

重理工輕人文院士憂 直奔高中推廣人社課 朱敬一打頭陣

人社科系就業出路和薪水普遍被認為不如理工科系，政府又大力推廣資通訊領域，重理工輕人文，不只大學人文科系招生受影響，連帶讓...

國際工程聯盟大會在臺完滿結束

國際工程聯盟（International Engineering Alliance, IEA）起源於1989年，為一非營利、全球性的工程機構聯盟，由3個國際工程教育協定及4個國際工程人員協定組成，分別是華盛頓協定（Washington Accord）、雪梨協定（Sydney Accord）及都柏林協定（Dublin Accord），而所屬的專業工程人員協定則是國際工程師協定（International Professional Engineers Agreement, IPEA）、亞太工程師協定（APEC Agreement）、國際工程技術士協定（International Engineeri

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦