疫情後「基本收入」在韓國梨花女子大學首辦實體年會 台灣8名優秀青年代表參與盛會

歷經長達三年的新冠疫情，全球基本收入網絡日前終於在韓國梨花女子大學迎來疫情後的第一次實體年會，台灣有包括私立復興高中，奎山高中，道明高中，VIS國際實驗教育高中部等8名優秀青年代表參與這項盛會，這是台灣青年走向世界的時刻。多位學者評論說，我們的學生是組織的未來，他們為大會帶 來了新的活力，在韓國會議後的實體UBI高峰會議中，Davala主席也提到台灣可以成為未來全球青年組織的典範。

基本收入的概念，是透過確保每位公民都能獲得一個基本的生存權利，為人們提供一個安全網，這不只是減少他們的經濟壓力，更是鼓勵他們在社會支援的幫助下，能更加自信地努力，為自己的未來做出規劃和選擇。

本次大會的講者涵括在基本收入倡議長期領銜的知名學者與政治家，包括，政治學家Jurgen De Wispelaere、政治哲學家Philippe Van Parijs、Karl Widerquist、與勞動經濟學家Guy Standing等在基本收入深耕多年的專家。會議涵蓋七大主題，從基本收入的政治、對相關實驗的回顧、到立法，細數基本收入的潛力與未來的可能。

台灣團隊則由無條件基本收入協會現任理事長蘇嘉冠與創會理事長羅泰（Tyler Prochazka）共同帶領8名青年代表與會，並發表對基本收入研究的最新成果。分別是羅泰（Tyler Prochazka），研究亞太地區如何制定本土化的新興基本收入政策；吳至威，考察台灣無條件基本收入倡議的進程；蘇嘉冠、楊昀，觀察台灣的政治人物怎麼在社群媒體上討論與基本收入類似的政策。

北市私立復興實驗高級高中曾君祐表示非常榮幸能夠做為台灣青年代表，在青年論壇上和與會者交流我們獨特的經驗和觀點，使 我們能夠從全球同齡人那裡獲得真知灼見。我們介紹了台灣青ˉ年的心理健康、學業壓力和社會 壓力等問題，這些問題可能是由於家長對孩童不切實際的期望造成的。例如，台灣每三名孩童 中就有一名面臨精神障礙。這些問題因缺乏政府的關注和支持而進一步惡化，這可能是由於 政府官員無法與台灣青少年建立溝通管道造成的。

曾君祐說向別人分享我們在台灣 的經歷和故事，感覺真的很奇妙，而且從台下聽眾的反應來看，像代金券這樣的事情，在世界 其他地方是不會發生的。我們希望台灣能建立一個全球性的框架，促進對青年問題的討論。台灣創會會長羅泰說：「青年是未來，必須為他們提供所需的平台，讓他們發出自己的聲音」。