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代理教師荒靠「超鐘點」過度 全教產籲解禁退休師薪俸

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
今年中小學暑假開學，雙北地區不少學校仍未找到代理教師，教育部長潘文忠回應提及，部分縣市政府也請學校於過渡階段，請正式教師先超鐘點、達成教學正常化。圖為教師示意圖。本報資料照片
今年中小學暑假開學，雙北地區不少學校仍未找到代理教師，教育部長潘文忠回應提及，部分縣市政府也請學校於過渡階段，請正式教師先超鐘點、達成教學正常化。圖為教師示意圖。本報資料照片

今年中小學開學，雙北地區不少學校仍未找到代理教師教育部潘文忠回應提及，部分縣市政府也請學校於過渡階段，請正式教師先超鐘點、達成教學正常化。全國教育產業總工會對此表示，此舉乃教育部便宜行事，呼籲教育部解禁退休教師支領代理代課費數額。

全教產今天表示，有關日前媒體報導許多學校招不到代理教師，潘文忠公開表示可透過正式教師超鐘點的方式來達成教學正常化。全教產認為，此舉乃教育部便宜行事、壓榨現職教師勞力。

全教產說，目前許多中小學教師、尤其高中職教師，超鐘點已超到爆表，課表幾乎全滿，幾已無暇備課、輔導學生，教育部長居然還要用「正式教師超鐘點的方式來達成教學正常化」，難道真是不食人間煙火嗎？

全教產指出，依據「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第77條，支領或兼領月退休金之退休教師，再任至公立學校，每月支領代理代課費超過法定基本工資時，就停發原本的月退休金，這讓所有退休教師望之卻步。

全教產呼籲，只要「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第77條解禁，或以專案處理，讓已退休教師重返職場擔任代理教師，既可解決招不到代理教師之窘境，或無教師證代理教師充斥現象，又符合政府推動的中高齡再就業政策，一舉數得。

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教育部 代理教師 潘文忠 退休

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