中市特教班 大量聘用無證教師

台中市特教老師人力不足，台中市教育產業工會指出，教育局近兩年大量使用「特教方案」，112學年度特別嚴重，教育局允許學校聘用沒有合格特教證的鐘點代課老師，對特教生幫助有限，可說漠視特教生受教權。

教育局指出，中市逐年規畫增設及調整身心障礙類特殊教育班級，112學年度已招考28名國小正式特教教師。如學校需要使用特教方案，也要求以合格特教老師優先。

所謂特教方案，是針對每名「身心障礙學生確認個案」的特教生，一周一節課，學校自聘鐘點教師。但台中市學齡前至高中的特教生有上萬人且年年增加，全市特教老師加上新增的28人也僅1587人，人力嚴重不足。

台中市教育產業工會指出，現況變成有人來上課就好，代課老師甚至沒教師證、缺乏專業，根本不知道特教學生適合上什麼內容，甚至只顧學生安全，過完一節算一節。家長及基層教師反映，以大甲區最嚴重。

工會表示，目前沒有資源班學校，若使用特教方案，因鐘點待遇「低廉」，到最後只能聘沒有合格特教證的鐘點老師，有的集中排課在兩個半天，每名特教生一節課，家長認為是交差了事，未考慮特教生的受教權益。

台中市特教代理教師指出，她曾經「1打10」，1人對10名孩子，特教班老師要針對個案研究、管理，幾乎每天寫報告，還要照顧孩子學習，壓力特別大，願意擔任的合格教師也越來越少。

教育局表示，已積極招考正式特教班老師，另對未能成班或現有資源班、巡輔班師生比較高的學校，依特殊教育法規定，以特教方案補助學校鐘點費聘請教師授課。市議員張芬郁也多次呼籲，簡化特教班評鑑流程，把老師還給學生。

特教方案教師，依據高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法，仍應以合格特教老師優先聘任。教育局表示，特教方案授課與資源班相同，以「小組教學」，每組原則上是3到6名學生，並非以每周節數平均分配給每位特教學生，每生每周不只僅1節特教方案。

教育局表示，每年皆盤點各行政區特教學生人數及分布情形，規畫特教班增調班事宜，除招聘合格特教教師，也請學校聘任代理、代課教師。