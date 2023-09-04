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校長領導卓越獎 北市3人獲獎

聯合報／ 記者洪子凱
圖／北市教育局提供
圖／北市教育局提供

教育部特別辦理「校長領導卓越獎」遴選，日前公布今年獲獎名單，其中北市共有3位校長獲獎，包含信義國中校長蔣佳良、明湖國小校長虞志長（圖中）及河堤國小校長林其賢，3位校長分別展現不同辦學風格，打造更好學習環境，北市教育局表示，將持續激勵校長形塑學校優質教育，樹立優質學校經營典範，提升辦學績效。

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北市 教育局 教育部

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