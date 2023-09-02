代理教師未聘到位 新北：學生不會沒班導師

新北市府今天表示，經調查，開學後仍有部分學校代理老師還沒招聘到位；有家長擔心教學開天窗，影響學生受教權。教育局說，課務由校內教師兼任等方式因應，也不會沒有班導師。

新北市府教育局表示，統計新北公立學校教師總人數約2萬4000人，代理教師比例約10%，小學約1300餘人，國中約700餘人，高中代理教師約200餘人，合計人數約2400人。因教師借調、育嬰、生病、侍親、配偶或子女重大傷病須照護而留職停薪，需聘代理教師。

教育局副局長劉明超接受中央社記者電訪表示，因應全國少子化，學校班級數下降，中央要求各校教師員額控管；近年控管比例調降至全校員額8%以下，導致各縣市近2年正式教師缺額數較多；新北各校代理教師如考取各縣市正式教師後，各校須重新招聘代理教師。

教育局表示，各校每年6月起透過各項管道發布甄選訊息，並與師資培育大學聯繫、校際交流及連結社區廣邀人才參加代理教師甄選，

大淡水地區某校長表示，暑假期間行政人員都在忙於招聘、課務安排，尤其，前兩年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停招，恢復正式教師甄試後，也會吸引擁有教師證的代理老師報考，導致代理老師出缺。

某國小校長表示，7月中旬就招考8名代理教師到位，未料，因台中與新竹徵選正式教師，8人中的1名代理教師報考後錄取；學校趕緊於8月再度招聘，終於補足代理教師缺額。他說，「學校教學不會開天窗」，家長應可放心。

劉明超說，調查全新北市國小、國中、高中，仍有零星學校的代理教師尚未招聘到位，課務可由校內教師兼任，聘任退休教師兼課及跨校兼課，或以調整職級務方式因應，並協助各校媒合適當師資，不會發生沒有班導師的現象。

但1名國中校長說，雖可由學校其他老師以「超鐘點」方式，分攤其他缺額代理教師的課務，但也需兼顧老師的意願及體力，如果老師超出負荷，身體也會吃不消，多少仍會影響教學品質。

劉明超說，教學現場面臨親師生關係的考驗、代理老師的生涯規劃、薪資待遇因素、及代理老師面臨行政工作的挑戰，都影響代理老師應聘意願。招聘不易為全國性問題，建議從全國師資需求與培育檢討。

全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水接受電訪表示，之前新北與台南苛扣代理教師勞動權益，經全教總與民代爭取保障代理教師權益，新北才修訂完整聘期制度。全國的代理教師待遇條件拉近後，雙北更難吸引代理教師應聘。

他說，師資供需與培育是整體結構性問題，中央主導師培政策，地方負責國民教育，彼此應該多對話聚焦，在人口結構的成長與少子化、教師退休人數等，有完整的規劃政策。對於初任的代理教師也應給予協助與增能。