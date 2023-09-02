高雄某國小營養午餐連3天麵包 教育局要求檢討
高雄某國小遭投訴連3天只發麵包給1年級學生當午餐。對於校方解釋是擔心颱風緊急變更，教育局指出，學校未依規定提供菜單審核，將派督學督導，要求3天內提供檢討報告。
鼓山區這所國小遭家長投訴，1年級學生開學連3天的營養午餐都是發放餐盒，但餐盒內都僅有麵包，質疑校方根本沒把關。
高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，經查為校方考量新生需要適應及建立常規，決定開學第1週1年級新生供應餐盒。公告餐盒內容為飲品、麵包、壽司、飯糰等食品，但後因颱風因素，緊急向午餐供應委員會報告後變更內容。
教育局調查發現，校方8、9月份菜單未依學校衛生法及高雄學校午餐工作手冊、教育局午餐契約規範書等相關規定，開立菜單及送學校午餐供應委員會審核。後續將派督學督導，檢視廠商是否依午餐契約規定履約，並要求3天內提供檢討改進報告釐清責任。
教育局表示，將持續督請學校依午餐相關規定辦理，以符合午餐營養基準，保障學生用餐權益及照顧學童均衡飲食與健康。
【文教熱話題】
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言