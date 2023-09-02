高雄某國小營養午餐連3天麵包 教育局要求檢討

高雄某國小遭投訴連3天只發麵包給1年級學生當午餐。對於校方解釋是擔心颱風緊急變更，教育局指出，學校未依規定提供菜單審核，將派督學督導，要求3天內提供檢討報告。

鼓山區這所國小遭家長投訴，1年級學生開學連3天的營養午餐都是發放餐盒，但餐盒內都僅有麵包，質疑校方根本沒把關。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，經查為校方考量新生需要適應及建立常規，決定開學第1週1年級新生供應餐盒。公告餐盒內容為飲品、麵包、壽司、飯糰等食品，但後因颱風因素，緊急向午餐供應委員會報告後變更內容。

教育局調查發現，校方8、9月份菜單未依學校衛生法及高雄學校午餐工作手冊、教育局午餐契約規範書等相關規定，開立菜單及送學校午餐供應委員會審核。後續將派督學督導，檢視廠商是否依午餐契約規定履約，並要求3天內提供檢討改進報告釐清責任。

教育局表示，將持續督請學校依午餐相關規定辦理，以符合午餐營養基準，保障學生用餐權益及照顧學童均衡飲食與健康。