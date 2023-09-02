青埔僅一國中明年恐超額 家長連署擴校舍、再建2所國中

桃園中壢青埔地區近年發展，人口移入多，不過特區中卻僅有一所青埔國中，家長憂心孩子畢業後無法順利就讀，因此發起連署希望能擴建青埔國中校舍，及興建第2所國中，避免之後學生因總量管制，需跨學區就讀。

桃園市教育局回應，據青埔國中提送的預估學生數及班級數資料，學校逐年增班，由今年的39班至5年後將達60班。短期實施總量管制，中期啟動新建教室工程，以增建20至30間教室，而長期規畫以青埔地區現有校地新設第2所國中。

青埔國中共設有36班，每班最多人數為33位。家長表示，112學年度就讀青埔國中學生已達1101人，已近2年學區各國小就讀該校學生比例推估，117學年度全校班級數將達60班，目前校舍空間已無法滿足。

青埔國中家長會長李詠芳表示，以明年入學人數初估，周邊7所小學就讀人口就達到344人，再加上學區外學生及未來搬遷進青埔的家庭，推估會有430名學生，已超過396人的限額，已現在就學國小生計算，未來5年預計達到631人。

李永芳說， 目前迫在眉睫危機為自113學年起，原有普通班教室將不敷使用，勢必將原有專科教室變更為普通教室，將嚴重影響學生上課品質，因此希望透過連署，加速興建第4期校舍。

青埔國中校長鍾雯豐表示，這2年一直都有再跟教育局討論新建校舍問題，加上青埔移入人口增加，家長憂心若不未雨綢繆，恐會有學生須轉介到他校情形。今年新生數達360人以上，已接近飽和，而明年適逢龍年出生率較高，恐就會面臨要轉介學生情形，不過是否建新校舍，還需看教育局的通盤考量。

教育局說，短期青埔國中實施總量管制，落實居住事實資格審查，減少越區就讀情形外，今年原借用青園國小7間教室返還後，可稍紓解明後年的增班需求。

教育局表示，中期則立即啟動新建教室工程，以增建20至30間教室，於2至3年完工後因應屆時增班所需。