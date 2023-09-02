新北合作悠遊付 繳學雜費再賺「最高8%回饋」

開學在即，新北教育局推出繳學雜費賺回饋，只要孩子就讀公立學校，並使用新北校園通APP繳費，9月11日起選擇悠遊付繳費，最高可享8%回饋，以及抽iPhone好禮。

新北教育局指出，新北校園通APP從2018年起開放下載，使用人數僅3.6萬，經過5年改進至今下載人次達52萬，並且在112學年度新增「學生到校、離校的通知功能」，讓家長即時掌握孩子的到校與離校時間。為減省家長奔波，校園通APP也開通「學費Pay」，包含Line Pay Money、悠遊付、台灣Pay、街口支付、信用卡、QRcode網銀轉帳、產生超商繳費條碼，以及紙本繳費單下載等下載方式。

教育局說，今年與悠遊卡公司合作，從9月11日至10月31日，家長以悠遊付繳納學雜費，每筆消費享2%悠遊付回饋金，每戶上限200元；若同一悠遊付帳戶繳納學雜費累計滿8000元以上，並再以悠遊付任意消費3筆交易，即贈500元現金回饋券，限量1000名，兩者優惠加起來，等同最高回饋8%。

此外，凡繳納新北市學雜費再加碼抽iPhone。教育局指出，每繳一筆學雜費就享有一次抽獎機會，若於活動期間加入悠遊付新會員，還可以享多一次抽獎機會，且9月底前加入悠遊付新會員，另外再贈送300元現金回饋券。