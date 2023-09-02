新竹市學區劃分受關注 15日將辦第2次公聽會採線上報名

因應學齡人口趨勢與就學需求，新竹市長高虹安上任後推動學區劃分檢討，市府教育處昨天舉行112年度第2次學區劃分及調整審議委員會議，會中針對國中小單一學區及共同學區劃分原則討論，認為涉及民眾就學權益，建議於第2次學區劃分公聽會提案討論、傾聽民意；並預告第2次公聽會將於15日晚上登場，4日起受理線上報名。

市府教育處今年5月舉行第1次學區劃分及調整審議委員會議，昨天第2次會議，與會人員包含專家學者、議員、學校校長、主任、家長會代表、市府相關局處研商學區劃分議題，9月甫上任的竹市府教育處長陳木金也出席，並邀來清大教授分享學區分析。

陳木金說，市府邀請國立清華大學辦理「新竹市電腦輔助學區劃分研究計畫」，針對關埔地區（光武、建功、新科國中）、培英國中及竹光國中（總量管制學校）學區現況（學區里鄰與學校距離、學齡人口趨勢）進行整體盤點及評估分析，將做為國中學區劃分調整的參考依據。

市府也整理出昨天會議的討論重點，內容包含考量學生就學權益並兼顧讓每間學校都有固定學生來源，建議單一學區以該里鄰與學校步行距離比較近者，劃分為單一學區。共同學區則以步行距離相近（或相同），且該校學齡人口數及學校空間量能尚能負荷，經委員會決議同意進行調整。

同時會議中也討論要建立學區劃分客觀指標，與各里長進行溝通討論，教育處針對調整後研究報告及建議進行實地踏察實際評估生活圈，掌握校校均質原則，均衡社區及學校發展，並建議針對市府後續針對學區劃分原則及落日條款提案討論，凝聚共識。

市府教育處指出，針對學區劃分檢討將持續傾聽市民心聲，15日晚上6點半將於市府大禮堂舉辦「新竹市學區劃分第2次公聽會」，當天將邀請議員、學區內里長、校長及家長會長參與，也預計開放130名市民入場，4日早上10點起受理線上報名，額滿為止，當天新竹市政府臉書將進行公聽會直播。