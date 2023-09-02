減少遺失困擾 9月起大專校院改發「電子教師證」

教育部表示，因應數位科技普及、落實數位型服務，今年9月1日起，專科以上學校教師經審定教師資格合格者，由教育部改發「電子教師證書」，教師證發放、查證等更便捷，也免再黏貼照片或蓋鋼印。

依《教師法》第7條規定，專科以上學校教師資格審定通過者，由教育部發給教師證書。而教育部自111年起推動「大專院校數位證書試辦計畫」，建置專科以上學校教師證書數位認證系統，讓專科以上學校教師證發放、使用及查證更便捷，並減少證書紙本印製、遺失補發的情形。

教育部表示，今年9月1日起發放電子教師證書，專科以上學校教師可登入「大專教師送審通報系統」後下載，不受時間及次數限制，並可自行儲存、列印或提供查驗，同時因採數位驗證，免再黏貼相片與蓋鋼印。

教育部也說，9月1日以前核發的紙本教師證書仍有效，但103年前核發的證書還未屬於電子證書支援範疇，若要補、換發，仍將發給紙本證書。

教育部指出，電子教師證書以建立檔案雜湊碼（數位指紋）方式防偽，各界若有電子證書驗證需求，可運用教育部電子證書驗證系統驗證。

驗證系統符合行政院「資訊安全責任等級分級辦法」及教育部「委外辦理或補助建置維運伺服主機及應用系統網站資通安全及個人資料保護管理要點」規範，確保資訊安全。