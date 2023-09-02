豐原高中霸凌案前學務主任 管教失當停聘1年
台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，都認定未涉及霸凌，僅認定前學務主任管教失當記過處分。台中市教育局昨召開專審會，決議將前學務主任停聘1年；並要求豐原高中檢討教評會審議程序。高中生家屬已提出申復，全案將再進行調查。
高中生父親昨表示，對專審會決議感到生氣也無法接受。人本基金會中部主任曾芳苑說，停聘1年等於留職停薪，可說在幫加害人避風頭，應改為解聘1年，期滿再檢視是否有資格任教職。
全案由人本基金會與學生家長開記者會揭露，校方6月底將調查報告函送教育局，認定涉及不當管教，前學務主任記過處分；教育局退回該報告，要求釐清疑點並重啟調查；二度調查結果近日出爐，仍認定涉及不當管教，不成立霸凌，教育局表示無法接受，昨依教師法召開專審會審議。
教育局表示，昨專審會上，前學務主任由律師陪同，陳述主張並補充資料後離場，審議委員討論後認定有停聘必要，將前學務主任停聘1年；該校前主任教官不具教師身分，不適用專審會，另有依法懲處的法規管道。
針對涉案的其他教職員，教育局表示，依學校調查報告召開人評會，決議記過2次處分，已報中央權責機關核定；對於校內學務創新人員，依據調查報告及其處置建議，記過1次處分，該學務創新人員已申請離職。
教育局表示，要求豐原高中徹底檢討教評會審議程序，檢視現行校規、獎懲規定等，汰除不合時宜規定。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言