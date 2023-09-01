快訊

蘋果西打受停工影響逐漸絕跡 大飲賣地求生處分不動產

海葵近逼海警發布 2日是否放颱風假？全台停班課資訊一覽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從不愛念書化身認真魔人！體育班學生靠這招心法應屆上警專

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
鳳山商工體育班的鄒左竣元，從下定決心報考警專考試起，就變身認真魔人，抓緊時間唸書，努力往目標前進，應屆就考取警專。圖／鄒左竣元提供
鳳山商工體育班的鄒左竣元，從下定決心報考警專考試起，就變身認真魔人，抓緊時間唸書，努力往目標前進，應屆就考取警專。圖／鄒左竣元提供

雖然身在體育班，但鄒左峻元認為，體育無法當吃飯工具，警察收入穩定，且體能操練難不倒他，所以高二下學期決定報考警專。打從設定目標後，他從愛玩樂的學生，變成一有時間就讀書的認真魔人，面對挑戰，他唯一心法是「不要多想」，做就對了，讓他應屆就上榜。

前兩年玩得太誇張，學科完全沒用心，但練田徑的鄒左峻元，一旦確認目標，就會專心致志、勇於直前。自從開始準備警專，他學習態度一百八十度大轉變，下課十分鐘，同學在旁邊嬉鬧玩耍，他默默在座位上狂背單字，「突然變了一個人，老師、同學都嚇到。」他甚至會拜託老師在午休時間提供空教室，讓他可以在安靜的環境讀書。

鄒左竣元說，自己數學最爛，課本會的單元沒幾個，但「想太多，就會連基本分都丟掉」，他從出題率高的題型做起，補習班老師猜題命中率很高，對他幫助很大。由於高職的英文單字量跟普通高中差很多，鄒左竣元說，他到考前都覺得還有很多單字、文法片語沒背完，模擬考、段考英文只考十幾、二十分，但他就是一樣不多想，心態整理好，按照自己節奏發揮，這次警專英文就考到了五十分。

國文是他最擅長的科目，鄒左竣元說自己本來就有閱讀興趣，長篇文章能耐著性子仔細看，他建議，古文十五篇一定要讀透。

過去花非常多心力在練田徑，鄒左竣元的意志力跟耐力都被磨了出來，經驗告訴他「想要贏得比賽，就要發揮出來」，考警專也是一樣的道理。備考這一年，就像跑步一樣，他拚命往前，一抓緊時間就讀書，死命地讀。

「讀就對了、寫就對了，有問題就問，有時間就多看書！」鄒左竣元自認心態調整得好，盡全力但不給自己太大壓力，他說，壓力偶爾來襲，身邊同學也會酸言酸語，唯一應對方式就是不要多想，相信會找到解決方法，「想越多，壞的結果越會發生」。

鄒左竣元想跟正在考警專的學弟妹說，高中玩得再誇張都沒有關係，還是能勇敢築夢，像他的學科基礎沒有高中生紮實，但只要設定好目標，就要努力實現。

小檔案、警專報考資訊。製表／葉冠妤
小檔案、警專報考資訊。製表／葉冠妤

【文教熱話題】

▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

英文 體育 補習 警察

延伸閱讀

郭雪芙化身電子花車女郎 含淚祝福舊愛陳零九

逆天美腿太不科學！海莉比伯化身「草莓甜心」紅色造型吸睛程度100%

林美秀被指控殺人 化身辛辣蛇蠍女自爆跟男人睡

魔改版機戰傭兵！D3P多人共鬥《改造機甲大戰》亮相 坦克長腳化身「真自走砲」

相關新聞

從不愛念書化身認真魔人！體育班學生靠這招心法應屆上警專

雖然身在體育班，但鄒左峻元認為，體育無法當吃飯工具，警察收入穩定，且體能操練難不倒他，所以高二下學期決定報考警專。打從設...

國教院新科院長論文被指控抄襲 教育部：清大調查中

教育部今天表示，執掌12年國教的國家教育研究院院長由教育部綜合規劃司司長鄭淵全接任，今天上午於國教院三峽院區舉行交接典禮...

豐中案學務主任涉不當管教 專審會今決議停聘1年

台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，都認定未涉及霸凌，僅認定前學務主任管教失當，記過處分，引發譁...

楊紫瓊拜完就奪奧斯卡影后 文大與姜太公道場簽約合作

中國文化大學今天（9/1）與陽明山姜太公道場簽訂合約，姜太公道場主席羅世新表示，希望透過產學合作，讓世界看見台灣、看見道...

新住民二代讀台大醫學系母罹癌 嘉邑行善團頒獎學金

去年台大「希望入學」放榜，嘉女新住民二代畢業生劉玉華克服逆境，錄取台大醫學系，今年初印尼媽媽診斷罹患癌症，對她衝擊相當大...

辦科學實作營 中原大學助力高中科學人才培養

桃園市教育局邀請中原大學半導體材料暨先進光學研究中心、量子資訊中心、薄膜技術研究發展中心及智慧製造研究發展中心等4大校級...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦