從不愛念書化身認真魔人！體育班學生靠這招心法應屆上警專

雖然身在體育班，但鄒左峻元認為，體育無法當吃飯工具，警察收入穩定，且體能操練難不倒他，所以高二下學期決定報考警專。打從設定目標後，他從愛玩樂的學生，變成一有時間就讀書的認真魔人，面對挑戰，他唯一心法是「不要多想」，做就對了，讓他應屆就上榜。

前兩年玩得太誇張，學科完全沒用心，但練田徑的鄒左峻元，一旦確認目標，就會專心致志、勇於直前。自從開始準備警專，他學習態度一百八十度大轉變，下課十分鐘，同學在旁邊嬉鬧玩耍，他默默在座位上狂背單字，「突然變了一個人，老師、同學都嚇到。」他甚至會拜託老師在午休時間提供空教室，讓他可以在安靜的環境讀書。

鄒左竣元說，自己數學最爛，課本會的單元沒幾個，但「想太多，就會連基本分都丟掉」，他從出題率高的題型做起，補習班老師猜題命中率很高，對他幫助很大。由於高職的英文單字量跟普通高中差很多，鄒左竣元說，他到考前都覺得還有很多單字、文法片語沒背完，模擬考、段考英文只考十幾、二十分，但他就是一樣不多想，心態整理好，按照自己節奏發揮，這次警專英文就考到了五十分。

國文是他最擅長的科目，鄒左竣元說自己本來就有閱讀興趣，長篇文章能耐著性子仔細看，他建議，古文十五篇一定要讀透。

過去花非常多心力在練田徑，鄒左竣元的意志力跟耐力都被磨了出來，經驗告訴他「想要贏得比賽，就要發揮出來」，考警專也是一樣的道理。備考這一年，就像跑步一樣，他拚命往前，一抓緊時間就讀書，死命地讀。

「讀就對了、寫就對了，有問題就問，有時間就多看書！」鄒左竣元自認心態調整得好，盡全力但不給自己太大壓力，他說，壓力偶爾來襲，身邊同學也會酸言酸語，唯一應對方式就是不要多想，相信會找到解決方法，「想越多，壞的結果越會發生」。

鄒左竣元想跟正在考警專的學弟妹說，高中玩得再誇張都沒有關係，還是能勇敢築夢，像他的學科基礎沒有高中生紮實，但只要設定好目標，就要努力實現。