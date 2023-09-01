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楊紫瓊拜完就奪奧斯卡影后　文大與姜太公道場簽約合作

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
中國文化大學與陽明山姜太公道場簽訂合約。圖／文化大學提供
中國文化大學與陽明山姜太公道場簽訂合約。圖／文化大學提供

中國文化大學今天（9/1）與陽明山姜太公道場簽訂合約，姜太公道場主席羅世新表示，希望透過產學合作，讓世界看見台灣、看見道家文化及姜太公信仰，同時了解中華傳統優良文化在台灣，並預告將抽出每位總統參選人的卜卦籤運。

據了解，陽明山姜太公道場享譽海內外華人圈，不少政商名流都來點燈，馬來西亞籍電影女星楊紫瓊去年底便低調來台前往到場，當天點燈時一隻喜鵲突飛至道場內，隨即又飛到大殿供桌上，讓楊紫瓊又驚又喜，也讓在場人士直呼是「好兆頭」，隨即於今年初斬獲奧斯卡影后。

此外，民眾黨總統參選人柯文哲、台北市長蔣萬安都曾來點燈，蔣萬安當選市長後也來參拜還願、祈求開春經濟榮景。

文化大學副校長王志誠表示，文大榮幸接受姜太公道場委託，弘揚姜太公精神與文化結合。文化大學將於9月16日舉辦「姜太公祝壽大典暨第一屆姜太公世界道家論壇」，今天舉行七星燈點燈儀式，祈福論壇圓滿成功，論壇也藉由研討會發揚道家文化。

第一屆世界道家論壇將邀請國內學者發表道家文化相關論文，探討道教文化思想，且副總統賴清德、前台北市長柯文哲、台北市長蔣萬安等都將出席論壇後的交流晚會。有鑒於明年大選將至，社會關切總統大選情勢，羅世新也表示，交流晚會也將請示姜太公，卜卦抽出每一位總統參選人運勢。

文化大學文學院長王俊彥表示，姜太公是民間信仰，不但歷史悠久、也是文化基礎的一部分，有其重要性。姜太公信仰不僅是道家，也包含了部分的儒家思想，姜太公道場和文化大學這次舉辦學術性的研討會及交流晚會，希望可以弘揚道家思想以及傳統信仰，並期許能夠發揮安定人心的力量。

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文化大學 民間信仰

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