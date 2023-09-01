新住民二代讀台大醫學系母罹癌 嘉邑行善團頒獎學金
去年台大「希望入學」放榜，嘉女新住民二代畢業生劉玉華克服逆境，錄取台大醫學系，今年初印尼媽媽診斷罹患癌症，對她衝擊相當大，日前返回嘉義，接受嘉邑行善團理事長徐文志頒獎學金。
劉玉華住嘉縣中埔鄉沄水村，媽媽從印尼嫁來台灣，66歲父親健康欠佳，長期臥床，56歲媽媽來自印尼偏鄉、從小失學，就讀大同技術學院的哥哥身心障礙，家裡經濟靠母親打零工及政府津貼補助。
劉玉華孝順，為照顧家人、幫父親按摩，堅持每天花2小時通勤上學，拿獎學金減輕家裡負擔。她利用時間讀書，洗澡時邊聽線上教學，課後補習英文、數學，補習班也優待減免學費。
劉玉華說，高一寒假參加百合志工團到泰北偏鄉服務，當地人環境也不佳，但用熱情突破困境，過得很快樂；她受到啟發，「生命有很多可能，撐住，奇蹟就會發生」，期許自己未來做個有溫度的醫者。
她去年因品學兼優，以特殊選才考取台大醫學系，今年初，媽媽經診斷罹患癌症，對她衝擊相當大，龐大醫療及看護費用，讓她無法安心兼顧學業，嘉邑行善團頒獎學金，讓她能繼續完成當醫生的夢想，減輕家中經濟負擔。劉玉華說，未來會秉持信念及善心，將自己收到的愛及溫暖繼續傳遞世界每個角落。
嘉邑行善團理事長徐文志表示，行善團辦理「善因種子」獎助金，扶助弱勢家庭優秀在學子女，劉玉華努力向學及樂觀進取，令人敬佩。移民署嘉市服務站主任黃艷薰表示，幫助新住民及子女完成夢想，今年「第10屆新住民及其子女築夢計畫」即日起報名到11月20日止，築夢獎金最高8萬元，報名詳情可上「移民署全球資訊網」查看。
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