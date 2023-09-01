辦科學實作營 中原大學助力高中科學人才培養
桃園市教育局邀請中原大學半導體材料暨先進光學研究中心、量子資訊中心、薄膜技術研究發展中心及智慧製造研究發展中心等4大校級研究中心，開設桃園市高中學生科學實作體驗營，提供主題式科學課程學習、先進儀器設備導覽解說與動手實作體驗，增進學生對未來科學及產業應用趨勢的認識與啟發。
體驗營為期2天的活動共計12所學校學生參與。活動由於半導體發展攸關社會國家、世界產業藍圖，中原大學副教務長暨物理系院教授繼祖指出，半導體為數位經濟時代的支柱，是一個跨領域學科與STEM人才培育有其重要的關聯。物理系老師吳啟彬則透過簡單的發光二極體實驗，帶領學生認識寬能隙半導體，以及瞭解缺陷檢測應用的重要性。
被喻為下個世代革命的「量子科技」前瞻技術，量子資訊中心執行長張元翔從量子起源、相關物理學等概論介紹起，並讓學生實際操作應用IBM Q量子電腦。
此外，機械系老師丁郁宏以深入淺出的方式，向學生們介紹智慧製造中宛如魔法般的「塑」型術，及超能力實作技術。參與的高中生表示，透過親身實際操作射出機和客製化雷雕機，不僅豐富多元地吸收知識，更享受著親手製作的樂趣，展現出獨一無二的手作技能。
薄膜中心老師蔡惠安則引領著高中生們深入了解薄膜科技的各面向，及相關產業的實際應用，並安排了參觀科研場地的經驗。每一位學生都親自體驗了平板薄膜的製備過程，將染料溶液的分離操作，並學習工業廢水處理等實際技術。
中原大學表示，中原設有41 個校院級研究中心，擁有豐沛的研發創新能量，且聚焦優勢領域科研發展，如半導體中心研發晶體材料與材料檢測，結合半導體領先企業成立人才推動聯盟，共同解決實務問題。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言