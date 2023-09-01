辦科學實作營 中原大學助力高中科學人才培養

桃園市教育局邀請中原大學半導體材料暨先進光學研究中心、量子資訊中心、薄膜技術研究發展中心及智慧製造研究發展中心等4大校級研究中心，開設桃園市高中學生科學實作體驗營，提供主題式科學課程學習、先進儀器設備導覽解說與動手實作體驗，增進學生對未來科學及產業應用趨勢的認識與啟發。

體驗營為期2天的活動共計12所學校學生參與。活動由於半導體發展攸關社會國家、世界產業藍圖，中原大學副教務長暨物理系院教授繼祖指出，半導體為數位經濟時代的支柱，是一個跨領域學科與STEM人才培育有其重要的關聯。物理系老師吳啟彬則透過簡單的發光二極體實驗，帶領學生認識寬能隙半導體，以及瞭解缺陷檢測應用的重要性。

被喻為下個世代革命的「量子科技」前瞻技術，量子資訊中心執行長張元翔從量子起源、相關物理學等概論介紹起，並讓學生實際操作應用IBM Q量子電腦。

此外，機械系老師丁郁宏以深入淺出的方式，向學生們介紹智慧製造中宛如魔法般的「塑」型術，及超能力實作技術。參與的高中生表示，透過親身實際操作射出機和客製化雷雕機，不僅豐富多元地吸收知識，更享受著親手製作的樂趣，展現出獨一無二的手作技能。

薄膜中心老師蔡惠安則引領著高中生們深入了解薄膜科技的各面向，及相關產業的實際應用，並安排了參觀科研場地的經驗。每一位學生都親自體驗了平板薄膜的製備過程，將染料溶液的分離操作，並學習工業廢水處理等實際技術。