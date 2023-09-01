竹女附中改隸案暫緩 陽明交大校長林奇宏：方向不變對象多元

陽明交大日前邀請新竹女中改隸附中，但未料受竹女校友強烈反彈。陽明交大校長林奇宏今說明，「方向不變，對象多元」，指大學向下延伸高中、邀請高中改隸的方向不變，但陽明交大的「對象」將更多元化，更指不只竹女，包括外縣市都有高中主動向陽明交大提改隸意願。

新竹女中與陽明交大的改隸案，竹女29日再開新學年校務會議，校方將先深化與大學端的合作，並進一步調查學生、家長、校友意見，蒐集相關資訊後建立共識，後續是否繼續啟動改隸程序，沒有時間表。

林奇宏今以八個字總結「方向不變，對象多元」。他也說明，新課綱上路後創造新一代的年輕人，而大學也不能再用過去的那一套教學生，以前的台灣多為代工產業、老是跟著別人走，但現今部分領域已走在世界的前面，更需要開創、突破的新概念。

林奇宏認為，大學要往前連結高中職，要教育中堅人才必須知道學生的背景狀況，才能去銜接世界級的技術跟潮流。

但林奇宏指出，經過「竹女事件」陽明交大現況趨於被動，「也有人來跟我們接觸。」新竹縣市以外的高中願意找陽明交大談改隸，只是學校暫時不能透露，但事成後一定會公告周知，「方向是對的，對象可以多元，畢竟追求者眾。」

據了解，陽明交大與竹女未來4年內不會再討論改隸一事，在於竹女未料到校友反彈極大，且反彈最劇者多是70歲以上的長者級校友，陽明交大過去已經歷過合校、見過大風大浪，此次輿論重擔反而落在竹女身上。

陽明交大副校長周倩表示，大學過去只要解決學用落差，但近年也發現高中和大學間的代溝，因此找高中改隸，也是盼落實大學的社會責任。

新竹市議員日前質疑改隸案程序黑箱，但林奇宏澄清，絕對沒有，他也反問記者，「你都看得到怎麼會黑箱，八字都還沒一撇。」周倩則指出，陽明交大只是在校務會議提案備查且和竹女說明，跟竹女都尚未提出合作意向書，可說還沒進入正式程序，但現在學校也定調，「合校不成合作在」，陽明交大還是協助竹女盤點課程、師資等。