豐中案學務主任涉不當管教 專審會今決議停聘1年
台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，都認定未涉及霸凌，僅認定前學務主任管教失當，記過處分，引發譁然。台中市教育局今日召開專審會，經委員審議後，認定前學務主任有停聘必要，決議停聘1年。教育局也要求學校徹底檢討教評會審議程序，提升妥適性，盡速汰除不合時宜的校規或獎懲規定。
豐原高中疑似霸凌案由人本基金會與學生家長開記者會揭露，校方啟動調查程序，6月底將調查報告函送教育局，僅認定涉及不當管教，前學務主任記過處分；教育局退回該報告，要求釐清疑點並重啟調查；前學務主任原遭停聘3個月，6月底屆滿要復聘，校方7月底重啟調查，該員再停聘1個月。
豐原高中新調查結果8月28日出爐，仍認定霸凌不成立，但涉及不當管教。教育局無法接受校方的調查結果，今日召開專審會審議。
教育局表示，今日專審會開會，會中當事人由律師陪同與會，充分表達意見，陳述自我主張或補充相關資訊提供委員參考；當事人離場後，委員經個面向審慎討論，最終認定有停聘之必要，將前學務主任停聘1年。
至於主任教官，教育局表示，專審會審議的對象是指具有教師身分的人員，主任教官不具教師身分，另有依法懲處的法規及管道；教育局已依據學校函報調查報告結果，召開人評會審理，並決議對主任教官記過2次處分，並已報中央權責機關核定。有關學務創新人員，學校依據調查報告及其處置建議記過1次處分。據了解，學務創新人員已申請離職。
此外，教育局要求學校徹底檢討教評會召開、審議或決議程序，提升妥適性；另提醒學校就現行校規及學生獎懲規定詳加檢視，盡速汰除不合時宜的規定或措施，應尊重學生自主權，校園安全管理措施亦應與時俱進，以維護學生權益。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言