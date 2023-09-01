快訊

不只4塊！太魯閣車廂共搜出8塊「疑似遺骸」 集中第8節車廂

老牌AI指標股遭逆風 這檔新秀漲停逾2,000張買單排隊等

海葵路徑再南修可能花蓮登陸 除「2縣市」幾乎全台納警戒

豐中案學務主任涉不當管教 專審會今決議停聘1年

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
高中生父親與人本基金會前天舉行記者會，痛批調查報告荒誕離譜，並提出申復。 記者余采瀅／攝影
高中生父親與人本基金會前天舉行記者會，痛批調查報告荒誕離譜，並提出申復。 記者余采瀅／攝影

台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，都認定未涉及霸凌，僅認定前學務主任管教失當，記過處分，引發譁然。台中市教育局今日召開專審會，經委員審議後，認定前學務主任有停聘必要，決議停聘1年。教育局也要求學校徹底檢討教評會審議程序，提升妥適性，盡速汰除不合時宜的校規或獎懲規定。

豐原高中疑似霸凌案由人本基金會與學生家長開記者會揭露，校方啟動調查程序，6月底將調查報告函送教育局，僅認定涉及不當管教，前學務主任記過處分；教育局退回該報告，要求釐清疑點並重啟調查；前學務主任原遭停聘3個月，6月底屆滿要復聘，校方7月底重啟調查，該員再停聘1個月。

豐原高中新調查結果8月28日出爐，仍認定霸凌不成立，但涉及不當管教。教育局無法接受校方的調查結果，今日召開專審會審議。

教育局表示，今日專審會開會，會中當事人由律師陪同與會，充分表達意見，陳述自我主張或補充相關資訊提供委員參考；當事人離場後，委員經個面向審慎討論，最終認定有停聘之必要，將前學務主任停聘1年。

至於主任教官，教育局表示，專審會審議的對象是指具有教師身分的人員，主任教官不具教師身分，另有依法懲處的法規及管道；教育局已依據學校函報調查報告結果，召開人評會審理，並決議對主任教官記過2次處分，並已報中央權責機關核定。有關學務創新人員，學校依據調查報告及其處置建議記過1次處分。據了解，學務創新人員已申請離職。

此外，教育局要求學校徹底檢討教評會召開、審議或決議程序，提升妥適性；另提醒學校就現行校規及學生獎懲規定詳加檢視，盡速汰除不合時宜的規定或措施，應尊重學生自主權，校園安全管理措施亦應與時俱進，以維護學生權益。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

【文教熱話題】

▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

教育局 主任 霸凌 台中市 教官

延伸閱讀

新竹少女慘被扒衣霸凌 霸凌少女父致歉「教導無方」

豐原高中生輕生案 台中教育局9月1日召開專審會

台中豐原高中霸凌案 前學生會幹部：主任教官是霸凌者

影／豐原高中前學務主任霸凌調查不成立 台中教育局退報告介入重議

相關新聞

開學禮！文化成年禮金 購買表演藝術票券加碼100點

開學在即，文化部今宣布，除原有青年席位可獲得加碼100點回饋點數外，將再擴大至購買表演藝術票券（不含流行音樂）至少折抵1...

豐中案學務主任涉不當管教 專審會今決議停聘1年

台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，都認定未涉及霸凌，僅認定前學務主任管教失當，記過處分，引發譁...

國教院新科院長論文被指控抄襲 教育部：清大調查中

教育部今天表示，執掌12年國教的國家教育研究院院長由教育部綜合規劃司司長鄭淵全接任，今天上午於國教院三峽院區舉行交接典禮...

救國團聚光計畫堅持6年 接住全台偏鄉兒童的小小夢想

救國團9月1日上午在劍潭青年活動中心，舉行112年「愛‧分享」聚光計畫圓夢活動記者會，由葛永光主任主持，邀請各縣市救國團愛心急難扶助基金會委員，以及來自19個學校36位偏鄉學童代表及家長老師們一同出席。葛永光主任感謝各界善心人士6年來對偏鄉孩子的不離不棄，支持救國團持續幫助他們圓夢。

陳建仁入校教識別詐騙 學子分享爸爸曾被騙錢

有鑒於詐騙手法不停推陳出新，教育部於開學第一周舉行「校園友善週」活動，並與行政院長陳建仁今赴台北市日新國小舉行校園防詐騙...

特教生不難懂！南市創舉教學 開發普師特教增能平台

為落實CRPD宗旨以確保身心障礙學生能不受歧視地擁有平等機會接受教育，台南市教育局建置「普師特教專業增能平台」，今宣布9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦