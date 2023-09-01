豐中案學務主任涉不當管教 專審會今決議停聘1年

台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，都認定未涉及霸凌，僅認定前學務主任管教失當，記過處分，引發譁然。台中市教育局今日召開專審會，經委員審議後，認定前學務主任有停聘必要，決議停聘1年。教育局也要求學校徹底檢討教評會審議程序，提升妥適性，盡速汰除不合時宜的校規或獎懲規定。

豐原高中疑似霸凌案由人本基金會與學生家長開記者會揭露，校方啟動調查程序，6月底將調查報告函送教育局，僅認定涉及不當管教，前學務主任記過處分；教育局退回該報告，要求釐清疑點並重啟調查；前學務主任原遭停聘3個月，6月底屆滿要復聘，校方7月底重啟調查，該員再停聘1個月。

豐原高中新調查結果8月28日出爐，仍認定霸凌不成立，但涉及不當管教。教育局無法接受校方的調查結果，今日召開專審會審議。

教育局表示，今日專審會開會，會中當事人由律師陪同與會，充分表達意見，陳述自我主張或補充相關資訊提供委員參考；當事人離場後，委員經個面向審慎討論，最終認定有停聘之必要，將前學務主任停聘1年。

至於主任教官，教育局表示，專審會審議的對象是指具有教師身分的人員，主任教官不具教師身分，另有依法懲處的法規及管道；教育局已依據學校函報調查報告結果，召開人評會審理，並決議對主任教官記過2次處分，並已報中央權責機關核定。有關學務創新人員，學校依據調查報告及其處置建議記過1次處分。據了解，學務創新人員已申請離職。

此外，教育局要求學校徹底檢討教評會召開、審議或決議程序，提升妥適性；另提醒學校就現行校規及學生獎懲規定詳加檢視，盡速汰除不合時宜的規定或措施，應尊重學生自主權，校園安全管理措施亦應與時俱進，以維護學生權益。

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