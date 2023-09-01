國教院新科院長論文被指控抄襲 教育部：清大調查中

教育部今天表示，執掌12年國教的國家教育研究院院長由教育部綜合規劃司司長鄭淵全接任，今天上午於國教院三峽院區舉行交接典禮。但鄭淵全日前遭指控論文抄襲學生，教育部則表示，目前已由國立清華大學啟動程序，學倫案件調查中。

國教院今天上午舉行交接典禮，新院長由教育部綜規司司長鄭淵全出任，教育部近期人事大風吹，學界早傳鄭淵全將接任國教院長，但今年八月隨即遭不具名人士透過媒體爆料，指鄭任教於國立新竹教育大學時，期刊論文涉及抄襲學生學位論文，且疑似一稿多投。

鄭淵全指爆料均非事實，由於當年論文納入不少實務經驗，學生是跟著自己學習，研究取向當然多相近，「這些都是我的東西。」稱絕無抄襲。但立委王鴻薇表示，根據iThenticate軟體比對分析，相似度79%，且鄭淵全遭人舉報後教育部還是讓其高升：「不曉得背景多硬？」