救國團聚光計畫堅持6年 接住全台偏鄉兒童的小小夢想

救國團9月1日上午在劍潭青年活動中心，舉行112年「愛‧分享」聚光計畫圓夢活動記者會，由葛永光主任主持，邀請各縣市救國團愛心急難扶助基金會委員，以及來自19個學校36位偏鄉學童代表及家長老師們一同出席。葛永光主任感謝各界善心人士6年來對偏鄉孩子的不離不棄，支持救國團持續幫助他們圓夢。

救國團聚光計畫圓夢活動今年邁入第6年，迄今一共幫助4,167位偏鄉兒童實現夢想。救國團自每年5月起，由各縣市同仁和義工前往偏鄉學校訪視，聘請專業老師指導小朋友們手作在地特色藝品，稱為「心體驗學習活動」，作品完成後，連同小朋友的心願內容一起公佈在網站上，由各界善心人士認養。

葛永光主任感謝各縣市急難扶助基金會委員以及各界的支持贊助，也感謝長榮公司提供遊覽車並安排接待參訪，充份展現企業社會關懷。

葛主任表示，社會上有許多善心人士，對偏鄉的兒童都很關心，他勉勵小朋友們勇敢面對生活和未來的挑戰，不要怕艱苦，在人生奮鬥的過程中積極向上，抱著永不放棄的精神，一定會成功，今天大家幫助你們，未來你們也一定可以幫助更多的人。

葛主任提到除了聚光計畫外，救國團愛心急難扶助基金會長期以來，也補助大專院校服務性社團，在暑假前往偏鄉舉辦服務性營隊，活動中除了培養小朋友解決問題與團隊合作的能力，也教導他們一分耕耘一分收獲的道理。

（圖／救國團提供）

來自內灣國小二年級的詹可歆同學心願是一台烤麵包機，因為爸媽工作很忙，所以想烤麵包給爸媽吃，也想減輕媽媽的辛苦。來自台北市立啟聰學校高二的梁又奇同學心願是一雙跑步鞋，他說自己熱愛跑步，希望努力練習參加區域比賽、國家比賽、聽障比賽，有機會更想去國外比賽。育英國小三年級的謝燦繁同學心願是洗衣精，他說他全家有7個人，大人工作都好辛苦，很高興這次有機會靠自己的力量，減輕家裡一點點負擔，爸爸媽媽上班一定會非常開心。

葛主任表示，這些偏鄉的孩子心願往往很小，卻包含了對家人那份真摯的愛和對未來的期待，每份手做物品都是夢想的種子，而來自社會的每一份圓夢禮物則都是愛心的種子，救國團建立聚光計畫平台，希望為台灣栽種出更多夢想與愛心的美麗森林。目前圓夢計畫還在陸續進行中，希望善心人士上救國團聚光計畫網站，共同加入這項計畫(聚光計畫 - 一起圓夢)。

記者會後，救國團替小朋友安排2天1夜活動，包括長榮航空公司參訪、新平溪煤礦博物館及十分瀑布遊覽及天燈體驗等，來到台北的孩子們也都非常興奮期待。