開學季到！新生入宿怎麼準備？網議10大必備物品大公開

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「住宿必備物品」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的新生住宿必備物品排行。

每年暑假結束時，便是大學新鮮人要進入校園的時候，而其中有不少人會選擇到外縣市就讀大學，離開家中、搬入宿舍獨立生活，然而在沒有外宿經驗的情況下，難免對於入住前的準備感到不知所措，因此我們就針對網友熱議的新生住宿必備物品進行觀測，快一起來看看吧！

冬夏衣物分批攜帶更輕鬆 寢具「便利性」、「舒適性」如何取捨引熱議 ▲ 新生住宿必備物品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「新生住宿必備物品」相關話題的討論，發現「穿戴衣物」為最受網友熱議的物品。

其中網友對於攜帶衣物的數量、長短、厚薄都各有不同看法，就有人說「自己平常在家大概是四、五件上衣和三件短褲這樣輪著穿，很怕學校那邊天氣等等因素衣服不容易乾，帶少了會沒衣服穿」，對於住宿衣物數量該攜帶多寡沒有概念，且列出自己上衣與下著約都會攜帶10件，並發文詢問學長姐經驗，留言區就引來許多人回覆，認為「如果你比較常回家的話其實可以分批帶來，不然一次帶東西有點多」、「需要的時候再請家人裝箱寄過來也可以」，指出不必一開始入住就備齊所有衣物，可以入宿後再慢慢補足。

同時也有學長姐提到「可以到學校後再買就好」，認為如此可以減輕入住前的準備壓力；除此之外，冬衣是否該一開始就備好也是不少新生的煩惱，對此也有人點出「除非很怕冷，不然冬季的衣物可以不用那麼早帶」，建議新生可以自行分配好回家時再攜帶的衣物，不需在入宿時就一鼓作氣將衣櫃清空搬至宿舍。

而「寢具」也是許多新生煩惱的必備重點物品之一。就有大學新鮮人請益網友宿舍床墊的挑選方式，引來民眾紛紛留言挑選心法，提到「床墊要親自試躺才準，建議都去試躺一輪」，指出每人適合的床墊軟硬不同，要試躺過後才能確實挑出最適合的床墊；也有人認為挑選重點在於後續的「攜帶方便性」，說到「要放宿舍建議不要買太大的床墊搬去會超重又不方便，如果之後換住處也麻煩」，因此挑選方便攜帶的類型，對於在高年級時必須搬離宿舍的學生會較友善。

此外，由於各校宿舍床板尺寸不一，就有民眾點出「學校合作廠商的床墊尺寸通常會跟宿舍床鋪合，如果自己買還要確認尺寸」，建議看重床板與床墊尺寸吻合度的學子，可以就近在學校內與合作廠商購買，也無須擔心會有尺寸不合的問題。

另外，「3C產品及周邊」則同樣是入住宿舍時的重要物品。其中「延長線」絕對是宿舍中不可或缺的用品，由於宿舍插座數量有限，對於需要同時使用檯燈、手機充電、電腦充電等功能的民眾來說，使用延長線就能夠擴充插座數量，達到同時多工使用的目的，推薦還沒有準備好延長線的住宿生可以入手一條安全又好用的延長線。

開學季即將到來，新生們對於大學生活想必是緊張又期待，當然對於住宿生活也會有許多不確定性。別擔心，只要跟著一起準備好入住宿舍的必備物品，讓大學生活有個好開始，就能夠更有動力面對接下來的挑戰了，祝福新生們都能夠準備完善、擁有美好的住宿環境！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「住宿必備」相關討論則數。觀測期間：2023/08/01~2023/08/15，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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