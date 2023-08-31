豐原高中生輕生案 台中教育局9月1日召開專審會

台中市豐原高中生輕生案，霸凌案不成立回歸不當管教，教育局認為校方認定不當管教情節重大，卻僅記過處分，明天將召開專審會代替教評會，審議前學務主任有無解聘、不續聘、停聘必要。

豐原高中1名學生疑遭師長霸凌2月輕生，教育局3月將此案相關7人全數調職，前學務主任停聘3個月，校方6月26日函報霸凌調查給教育局，遭教育局退件，再次重啟調查，結果出爐霸凌因應小組認定霸凌案不成立。

此案，豐原高中分為霸凌、不當管教2案審理，霸凌案部分不成立，而不當管教案部分，學校認定情節嚴重，前學務主任送考核會記過處分；對此，台中市教育局認為此懲處與調查結果並不對等，要求學校送教評會依教師法檢討有無「停聘、解聘、不續聘」必要。

但因學校教評會審議結果仍決議依照考核會記過處分，教育局表示，學校教評會決議明顯無法受社會公評，已依教師法規定逕提專審會，取代學校教評會功能，審議前學務主任有無解聘、不續聘、停聘必要。

副市長王育敏日前接受媒體採訪表示，市府會要求學校針對外界疑問公開說明霸凌不成立理由，目前這件不符合社會的要求和民意期待的調查報告，市府是完全不能接受。

無黨籍台中市議員陳清龍今天發布新聞稿指出，豐原高中發生如此憾事，校內師生及地方鄉親，要的是真相，以及還給家長公道，並找回豐中人的驕傲，王育敏的發言完全沒有副市長該有的客觀、高度，為了安撫大眾而發言，痛批發言失當。

陳清龍說，市府對學校最終調查結果不同意，應是尋求其他管道繼續調查，全力協助家長提出申復，全力協助家長進行司法方面救濟訴訟，而不是在媒體鏡頭前演出震怒。