陳建仁入校教識別詐騙 學子分享爸爸曾被騙錢

有鑒於詐騙手法不停推陳出新，教育部於開學第一周舉行「校園友善週」活動，並與行政院長陳建仁今赴台北市日新國小舉行校園防詐騙記者會，呼籲學生留意學子間常見的遊戲點數詐騙、交友詐騙等樣態，則有小學生於現場表示，家中長輩也曾遭騙錢、買到假貨等經驗。

教育部記者會邀請紙風車劇團，以戲劇展示校園中常見的詐騙樣態，包括交友詐騙遊戲點數、網路拍賣假貨，甚至以點數加值等方式利誘，要求學生傳送私密照等。

教育部長潘文忠表示，教育部於開學第一周推行校園友善週，向學子傳遞藥物濫用等防治知識，希望於開學首週即打造校園友善環境。今年則特別搭配行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版本，推動「識詐」面向，盼告訴學生網路上陌生人開出看似好康、優渥的條件，背後實則暗藏騙取財物、照片等意圖。

陳建仁也和學子互動，教導學生識別遊戲點數詐騙、交友詐騙等樣態。有小學生現場表示，家中就有長輩曾遭詐騙，父親透過手機被騙錢，也有學生表示，母親曾購買到假貨。多數學生均舉手，表示家中多少都遇過詐騙集團。

陳建仁提醒學生，若遇到詐騙事件須謹記防詐騙3C原則，冷靜（calm down）、查證（check）、以及撥打165專線（call 165），避免財物損失，不被詐騙也不要詐騙他人。

教育部分析，大專校院常見詐騙樣態包括解除分期付款、投資詐欺、海外打工詐騙；中小學常見樣態則為假網購、一般購物詐欺、交友詐騙、遊戲點數詐欺等。

九月起，教育部將串連各縣市與直轄市政府，於校園友善週期間舉行詐騙防制系列活動，攜手地方一同宣導校園詐騙防治