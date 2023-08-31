特教師資不足 新北教育局：增設公費專班補足人力

新北特教學生人數逐年增加，已超過2萬3千餘人，新北市議員黃淑君指出，新北市特教老師人數卻跟不上學生成長速度，目前約2071人，生師比逐年上升高於全國平均，學生受教品質與老師權益急需改善。教育局長張明文表示，新北特教班近年增加132班是全國最多，老師也增加282人，目前與師培大學合作提報申請21名公費生，未來也預計開設新北公費專班，並持續透過教甄，全力補足師資。

黃淑君指出，新北特殊教育生師比從10.44增加至11.38，有逐年上升趨勢，不僅教學現場品質堪憂，特教教師負擔也日益沉重；且代理教師人數自564人增加至628人，代理教師人數已佔全數特教老師3成，影響教師人力穩定性。

另外黃淑君也說，據審計報告資料，具特殊教育教師證合格教師自1600人增加至1760人，合格特殊教育教師比率僅約占總數8成，仍有近2成教師未具備特殊教育教師證。

黃淑君說，新北生師比較全國平均高，代理教師人數比率比全國高，合格教師人數比例卻是比全國低，都急需改善。

張明文表示，特教師資部分確實要虛心檢討，新北這幾年特教班增加班數132班，老師也增加282人，都是全國第一，今年也向師培大學提報21名公費生名額，教甄缺額也開了111個缺是全國最多，每年也會多增加5％名額，希望能夠補足師資。

黃淑君質疑，21個公費生根本不足以滿足學生需求；張明文回應，目前也與師培大學合作，將成立新北公費專班，每年可再新增30人左右，不過師培需要2到3年時間，會持續透過教甄補足人力。

黃淑君說，相關人數缺乏，特教現場工作負擔非常繁重，目前特教生還需要早療、行政作業，市府推動融合教育，也需要更多的特教老師協助，相關工作節數、課綱都要調整，才能降低老師的負擔，並提供小朋友比較好受教品質。

張明文指出，合格特教師比例也已大幅提昇，至於節數部分因是全國性，需要一起看全國狀況，市府會配合中央修法，也會走在中央前面。