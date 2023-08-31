公教退撫新制2大風險 教團籲：先別選保守型投資
退撫新制於今年7月1日起上路，預計本年度將有8500名公教人員加入新制。全國教師工會總聯合會今召開記者會，114年一月起開放適用新制者選擇投資組合，但考量到國人平均壽命提高，以及新制專戶有較難對抗通膨等缺點，建議受雇者自願增額提撥，且初期不宜選擇「保守型」投資。
有別於舊制確定給付制，退撫新制今年七月上路改採確定提撥制，每人擁有一退休金專戶，並與現有的公教人員退撫基金脫鉤。
全教總新制退撫儲金監理委員葉明政表示，提醒適用新制人員，個人專戶存有長壽風險以及較難抵抗通膨等缺點，受雇者退休金完全取決於日常提撥本金與投資孳息高低，退休的那一刻，帳戶裡有多少錢就是受雇者最終的退休金、領完就沒了，跟舊制完全不同，也是新制的缺點。
對此，葉明政談到，根據規劃期程，政府須設計至少三種不同收益風險等級的投資標的組合，114年元月一日起，開放新制人員自主選擇組合，建議政府應強化各種投資組合宣傳訓練，讓教師充分了解再選擇。
全教總新制退撫儲金監理委員郭彥成則建議，個人專戶攸關當事人退休金，應該需長期累積看待而非跟坊間商業投資混為一談，又根據目前私校退撫的四種投資標的組合選擇比例，44%民眾選擇「人生週期型」最多，其次則為「穩健型」27%，最少人選擇「保守型」僅佔7%，待114年開放新制人員自主選擇時，全教總不建議選保守型，在於不利於對抗通膨。
郭彥成談到，若不善理財者建議可選人生週期型，依照受雇者年齡階段給予不同的風險選擇，如年輕時會採較高風險、獲利高的投資方式，但隨受雇者年紀增長則漸趨於保守。
再者，郭彥成也說，退休金關鍵在於選擇有效的工具、善用時間累計複利，也鼓勵教師參與志願增額提撥，搭配適合自己的投資標的組合。舊制時期教師無需了解平時的投資狀況，但新制已採取個人專戶制度，更應定期了解、登入帳戶管理平台查閱收益。
全教總理事長侯俊良也指出，綜觀10年來政府各項基金經營績效，僅供公保準備金平均操作績效逾5%，其餘政府基金效益仍有進步空間。全教總也將派員參與「公立學校教職員退撫儲金監理會議」監督退撫儲金績效，也主張新制退撫儲金無論受雇者114年時選擇何種投資組合，政府都提供最低保證收益。
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