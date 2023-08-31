特教幼兒無縫接軌快樂上小學 台南教局有好辦法

為協助身心障礙小朋友從幼兒園順利銜接入小學，台南市教育局在開學前，辦理「心星相惜，礙不止息~特教兒幼小銜接準備班2.0」，透過各種轉銜活動課程，讓特殊幼兒預先體驗小學階段各項學習及生活適應，昨天開學，這些小朋友一如平常的活潑，快樂學習，家長大為肯定。

教育局表示，特殊兒童自幼兒園轉換到小學，需面臨就學環境、生活作息改變、學科能力學習的挑戰。透過幼小銜接準備課程，不僅讓特殊幼兒提前適應小學的生活節奏，也有助於全方位開發特殊幼兒的潛能。

教育局長鄭新輝指出，此計畫由教育局與西港區西港國小、北區大港國小、新營區新民國小合作於暑假期間辦理。本項活動累積以往的辦理經驗，逐年優化活動內容，有效協助家長與幼兒做好幼小銜接的準備。未來將持續鼓勵更多學校一起參與，以發揮「心星相惜，礙不止息」的精神。

西港國小校長郭國成表示，辦理特教生幼小銜接課程，讓孩子提前適應小一生活，對孩子未來的學習相當有幫助。何涵老師提到，活動中，孩子從一開始對新環境感到不安，逐漸轉變成能自行走進教室並且配合學校課程學習，相信邁入小學一年級後，也能以穩定的心情迎接小學生活。

新民國小校長黃耿鐘說，此一課程除幫助孩子提早適應國小階段，也減輕家長負擔。特教組長張麗芬認為，不但減輕孩子及家長入學後適應環境及面對學習的困擾與焦慮，也經由實地體驗，提早為跨階段教育做好準備。

大港國小校長郭靜芳說，身為特殊幼兒家長，孩子即將進入小學，免不了多幾分掛心，幫助孩子及家長儘早進入小一新生的規畫與準備，降低孩子對新生活環境的緊張感，快樂迎向另一個學習里程碑。

教育局表示，特教兒的幼小銜接班，課程安排不僅涵蓋國語、數學等一年級課程，也搭配特殊需求相關課程，如社會技巧訓練、體能訓練、注意力訓練等課程，可增進幼兒社會互動、良好體適能與專注力，期望各校都能營造「有愛無礙」的學習環境，迎接每位特教新生。