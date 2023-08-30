人文學科近年不振 大學自救也盼國家給配套

教育部最新一期大專校院概況統計指出，就讀人文類科學生佔比僅不到20%。學界指出，高中端仍有一批學生對文史哲等純人文學科感興趣，但最終選擇大學校系時多會遭同儕、家長「勸退」。若欲復振人文學科，不只政府應拿出配套，大學端也要嘗試調整方向自救。

近年高中生選系偏食，過去風光一時的明星高中人社班也陸續關閉，引發人文學科學者憂心。近期中研院數名院士亦親自出馬，期盼於高中端推動人文經典等閱讀課程，初步鎖定數間明星級女中人社班，盼復振高中生對人文學科的熱情。

但有學界人士認為，人文學科近年積弱不振，在社會風氣不變條件下，課程對象僅對少部分學生，很難靠數場講座、開辦課程就復振。若有心想復振人文學科，學界應嘗試讓政府拿出政策，否則僅靠學者單打獨鬥只是杯水車薪。

台師大國文系教授、作家祁立峰觀察，近年到高中端宣講，發現高中端還是有一群學生熱愛文史哲相關科系，但近五年來社會確實「重理工、輕人文」，學生若想投入人文學科，多不免遭同儕調侃：「以後要去幫客人刷條碼。」

祁立峰認為，文史哲等基礎學科沒有明確對應的產業，一直是部分學校招生上的難處，於是近年人文學科也嘗試聚焦應用，和傳播、出版等產業結合。但他也坦言：「不太可能逆轉讓更多學生選人文學科。」而大學端還是要嘗試自救，找到出路。

政治大學教務長林啟屏則表示，若政府能提出政策引導，會是較顯而易見、快速的方式，但若向高中生開辦課程，讓學生了解人文學科攸關文明進程，就有機會引發興趣、滲透學生。

林啟屏也指出，如果以職業連接學系的角度來思考，人文學科多會被社會拋棄，但未必是文明發展之福，甚至可能帶來更多時代的毛病。