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人社領域式微院士出手搶救　教育部推培育計畫引發興趣

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠表示，推動「人文與社會科學基礎人才培育計畫」，盼引發學生對人社領域的興趣。記者許維寧／攝影
教育部長潘文忠表示，推動「人文與社會科學基礎人才培育計畫」，盼引發學生對人社領域的興趣。記者許維寧／攝影

近年來大學資通訊科系外加名額愈來愈多，但人文社會學科則逐年減招、整併，人才培育恐失衡。教育部潘文忠今天（8/30）表示，國發會評估產業整體發展，統整未來人才產業需求，提供大學參考並規劃；教育部同時也推動「人文與社會科學基礎人才培育計畫」，盼引發學生對人社領域的興趣。

考分會統計，近年外語群等人文社會相關學群缺額率居高不下，成為大學討論來年招生名額時首先減招的目標；然而受國家政策影響，資通訊相關科系名額則不停外加、愈招愈多。

教育部今天舉行部務會報，教育部長潘文忠會前接受媒體聯訪時表示，國發會評估國家產業整體發展，統整未來產業人力需求，由教育部提供各大學參考，了解未來校系規劃。國內也有確實也有重點產業，而面臨國際競爭還是要有人才支撐基礎，教育部適時和大學研處，考量高教人才養成。

人文學科近年面對招生困境，中研院士朱敬一和王汎森規畫本學期，重新啟動高中「人社導論和經典閱讀」課程，預計邀請考試院長黃榮村等人進入高中講授「經典重新來敲門」課程，盼喚醒高中生對人文社會領域的興趣。

潘文忠也說，新課綱社會科設有探究與實作、專題研究等課程，讓學生也有機會接觸人文社會領域。但產業也會影響學生選擇，教育部已規劃

111年至113年推動「人文與社會科學基礎人才培育計畫」，邀請中研院院士舉辦「人社導論和經典閱讀」課程，已有18個高中的人社班、語文資優班的學生參加，希望透過計畫，提升更多高中生對人文社會領域有興趣。

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教育部 潘文忠 科系

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