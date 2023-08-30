開學日看西遊記布袋戲 台南成功國小抓住孩子的心
今天開學，台南市中西區成功國小充滿熱鬧的廟口風， 結合友善校園周，邀請王藝明創新布袋戲團以創新及活潑易懂的方式，透過西遊記文本改編，融入友善校園及登革熱防疫宣導，讓小朋友過了一個最不一樣的開學日。
今年度友善校園宣導主題「校園詐騙防制－你快樂我平安」，成功國小校長鄭國斌表示，防制校園詐騙需從教育扎根及不斷宣導做起，透過從小教育讓學生了解詐騙手法及因應素養，進而將相關觀念帶回家，並與家人分享討論。
嚴加防範登革熱也是全民運動，落實防疫，絕對不可以掉以輕心。不管是詐騙防制或是登革熱防範宣導，利用布袋戲的演出，小朋友更能將相關的觀念及做法內化，效果極佳。
成功國小為南市學生輔導資源中心學校，長期深根友善校園議題的宣導活動，今天布袋戲走入校園是由教育局學安科精心規畫，宣導除著重校園詐騙防制，也針對校園霸凌防制、強化學生身心健康與輔導、強化校園自殺防治工作、防制學生藥物濫用、防治校園親密關係暴力事件、瞭解與尊重身心障礙者、防治數位網路性別暴力、配合執行跟蹤騷擾防制法等議題宣導，孩子們從觀看趣味橫生的布袋戲及有獎問答，將這些重要觀念內化，同時建立自我保護、尊重他人的習慣。
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