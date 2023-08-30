開學日看西遊記布袋戲 台南成功國小抓住孩子的心

今天開學，台南市中西區成功國小充滿熱鬧的廟口風， 結合友善校園周，邀請王藝明創新布袋戲團以創新及活潑易懂的方式，透過西遊記文本改編，融入友善校園及登革熱防疫宣導，讓小朋友過了一個最不一樣的開學日。

今年度友善校園宣導主題「校園詐騙防制－你快樂我平安」，成功國小校長鄭國斌表示，防制校園詐騙需從教育扎根及不斷宣導做起，透過從小教育讓學生了解詐騙手法及因應素養，進而將相關觀念帶回家，並與家人分享討論。

嚴加防範登革熱也是全民運動，落實防疫，絕對不可以掉以輕心。不管是詐騙防制或是登革熱防範宣導，利用布袋戲的演出，小朋友更能將相關的觀念及做法內化，效果極佳。