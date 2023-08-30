補教業者要助300名弱勢學子免費補習 雲林還差最後一哩路
雲林縣補教暨品保協會為讓弱勢學子不受家庭因素影響，也能免費補習，號召縣內補教業者發動愛心育苗助學專案，目標提供300位學生一學年免費補習，目前已募集150位補助名額，還差最後一哩路，今天舉行捐贈儀式，由雲林縣長張麗善代表受贈，盼拋磚引玉能有更多補教業者認助。
雲林縣補教暨品保協會上月公布愛心助學育苗專案，目標要召募100家補習班，提供300名弱勢學生（含小學至高中職）免費補習，目前已招募縣內30家補習班，提供150位補助名額，金額市值約1000萬元，縣長張麗善今出席代表受贈。
雲林縣補教暨品保協會理事長謝瑞娥表示，過去協會就有育苗專案，這幾年受新冠肺炎疫情影響，補教業重挫，專案一度中斷，雖然經營困難，今年育苗專案重新啟動，仍有許多熱心補教業者第一時間跳出來支持育苗專案，不僅幫助孩子，也讓父母不再擔憂孩子輸在起跑點，今天150名額只是起點，會持續努力擴大招募，幫助更多孩子。
張麗善表示，教育可以翻轉一個人的人生，也可以改變一個家庭的未來，會讓一個人有無限可能，所以縣府持續致力落實教育平權，很多孩子因為家裡沒有辦法有多餘的預算來讓孩子補習，感謝這麼多補教業者願意提供機會，彌補經濟弱勢孩子在這部分的學習，更多需要幫助學子。
中華民國補習教育全國總會長丘昌其說，翻轉孩子的人生，教育是最快的方式，全國總會不斷的在各縣市發起免費幫助弱勢孩子補習專案計畫，今年已募集兩億五千萬的愛心，讓弱勢小朋友可以跟所有的小朋友有共同機會學習，雲林縣今年目標就是募足一千萬元（共300名額），目前雖未達到，還是會持續的募集 如果真的不夠，「我負責」。
雲林縣今年度「優質補教 愛心助學」育苗專案計畫自即日起至112年12月31日止，凡設籍雲林縣並出具低收入、經濟弱勢等相關證明者，皆可申請免費補習。民眾可至雲林縣補教暨品保協會網站「育苗專案專區」下載申請表，填妥寄回地址：雲林縣北港鎮文明路22號，即完成登記報名，洽詢電話05-7732828（許主任）。
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