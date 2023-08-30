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新北串連北基桃打造文資故事盒 推20場走讀限量300名

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
全國古蹟日即將到來，新北市透過北北基桃平台合作，推出以鐵道、礦業為主題的味覺旅行文資故事盒。記者劉懿萱／攝影
全國古蹟日即將到來，新北市透過北北基桃平台合作，推出以鐵道、礦業為主題的味覺旅行文資故事盒。記者劉懿萱／攝影

全國古蹟日即將到來，新北市透過北北基桃平台合作，推出以鐵道、礦業為主題的味覺旅行文資故事盒，並打造13條文資走讀路徑、20場走讀活動，限量300位民眾參與。值得一提的是，新店場走讀串連安坑輕軌、新店安康接待室、差事劇團及APP故事導覽，讓大眾從生活中親近認識文化資產

新北市文化局長張䕒育表示，今年串聯新北市5條美學廊帶，邀民眾走訪新北市10個行政區、13條文資走讀路徑，辦理20場實體走讀活動，其中5場走讀將結合傳統工藝手作，體驗在地傳藝。而這次推出基北北桃鐵道礦業路徑味覺旅行文資故事盒，盼能帶給民眾挖礦的感覺，盒中有文資故事卡、商家優惠券等，免費給參與民眾帶回家。

台北市文化局主秘劉得堅說，台北市文化資產成長至500多處，市府也面臨管理、維護的壓力，希望透過老房運動，讓文資保存活化，這次全國古蹟日北市也以老屋探險隊為主軸，推出10條走讀路線，盼民眾一起參與。

文化局指出，這次推出的味覺旅行文資故事盒，有3款可以一次體驗4市的12處文資景點；新北、基隆以「八斗子-平溪線」發展出「山海礦坑」路徑貫穿2市頭尾共4處文資點；新北、台北以消失的萬新鐵路延伸出「市郊礦路」路徑，貫穿萬華到新店的4個景點；新北、桃園以三峽、大溪老街場景設計「茶香礦味」路徑，一探過去產業商貿集散中心的榮光，今日中午官網開放報名，每場20位其中兩場目前已額滿。

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文化資產 文化局

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