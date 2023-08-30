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影／豐原高中前學務主任霸凌調查不成立 台中教育局退報告介入重議

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市副市長王育敏（左）上午到北屯區廍子國小視察開學日情形。圖／台中市政府提供
台中市副市長王育敏（左）上午到北屯區廍子國小視察開學日情形。圖／台中市政府提供

台中市豐原高中霸凌案，學校針對前學務主任的霸凌調查結果不成立，副市長王育敏上午說，市府看到校方調查報告覺得相當離譜、不能接受，教育局已退回，要求學校針對調查報告結果公開說明澄清外界疑慮。教育局將依教師法強力介入，取代學校教評會，藉由專審會審議前學務主任有無解聘、不續聘、停聘的必要。

王育敏上午到北屯區廍子國小視察開學日情形受訪時做以上表示，她說，市府會要求學校針對外界的疑問公開說明，也希望被行為人家長可以依規提起申復，一起爭取重啟調查，目前本案不符合社會的要求和民意期待的調查報告，市府完全不能接受。

教育局也說，大眾有知的權力，學校不該規避，教育局已正式行文學校要求校方儘速出面說清楚、講明白霸凌不成立的理由，以示負責；教育局已依教師法第26條逕提專審會，取代學校教評會功能，審議前學務主任有無解聘、不續聘、停聘的必要。

教育局說，全案依教育部規定由學校負責調查是否涉及霸凌、不當管教，校方今年6月26日函報調查報告至教育局，教育局審閱後認為仍有外界關注事證及疑點有待釐清，7月4日退請學校重啟調查。

教育局認為，學校對案生在校期間不當懲處長達一年半時間，已符合霸凌要件，因此主動邀請外聘委員訪視學校實施學生獎懲情形，實地檢核發現學校對於特定學生在短時間內顯有濫懲濫罰情形，不符合教育部正向管教的規定與程序，訪視結果書面報告並提供學校轉請調查小組研參，作為重新撰擬調查報告的參考。

此外，教育局也請學校新增防制校園霸凌因應小組成員4人，以擴大調查小組的審理層面，期使調查報告更周延；但學校重啟調查的結果，霸凌仍然不成立，教育局完全不能認同，已正式行文要求校方對霸凌不成立的理由公開向外界說明，以示負責。

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教育局 霸凌 主任

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