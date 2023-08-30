教團批 代理師部分月薪沒4萬

全台代理教師荒嚴重，全教總表示，代理教師工作比正式教師更繁重，但其學術研究費和起敘卻因是否具教師證、修讀教程而有別，導致部分代理教師薪資未達四萬，工作待遇低落，難怪開學仍找不到人，呼籲教育部應讓代理教師比照專任教師，均依學歷起敘。教育部則說，已建置教育人才庫平台，提供各縣市與學校媒合使用。

教師待遇分為本俸和學術研究加給，全教總高中委員會主委林金財舉例，以大學畢業代理教師為例，具合格教師證者，與無合格證但修讀過教程者，兩者薪資差距約六千元，若是學士學歷教師，但不具教師證、未修教程，薪資恐未達四萬元，但若是碩博士學歷，則不再區分是否修過教程、有沒有教師証，形同歧視大學畢業的代理教師。

立法委員王婉諭說，代理教師承擔和正式教師一樣的工作量，卻領著打折後的薪資，呼籲教育部應讓全國代理教師權益一致。

全教總理事長侯俊良表示，教育政策變化快，加上教師的社會地位不如以往，師培生原本約八成會從事教職，現在僅五、六成，教師待遇調整長期跟不上社會，不僅代理教師荒情況未來恐更惡化，有一天恐也將面臨專任職找不到人的窘境。中央要針對勞動權益、職場環境強化，讓師培生想要進入職場，從源頭處理。