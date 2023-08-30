豐中案仍認定未霸凌 教局不認同

台中市豐原高中男學生今年2月疑遭霸凌輕生，校方兩度啟動調查，都認定未涉及霸凌，但前學務主任管教失當，將記過處分。台中市教育局昨表示，霸凌事實明顯，無法接受該調查結果，將依教師法提專審會，最高可處解聘處分。

高中生家長表示，對該報告失望且生氣，調查小組就是學校自己人，不具公信力，也未採納學生說詞，「只想了解孩子到底發生什麼事？」今將提申復。

豐原高中表示，校方重啟調查後，認定該生輕生非單一事件，教職員處分並無針對性，因查無新事證，因此維持原處分。前學務主任因校方重啟調查，遭停聘到8月31日屆滿，預計9月1日回校任職，但無法再擔任學務主任；教育局表示，後續將依專審會決議處置。

豐原高中此疑似霸凌案由人本基金會與學生家長開記者會揭露，校方啟動調查程序，6月底將調查報告函送教育局，僅認定涉及不當管教，記小過處分；教育局退回該報告，要求釐清疑點並重啟調查；前學務主任原遭停聘3個月，6月底屆滿要復聘，校方7月底重啟調查，該員再停聘1個月。

豐原高中新調查結果前天出爐，仍認定霸凌不成立，但涉及不當管教。教育局表示，完全無法接受，已正式行文學校對外說明，以示負責；針對涉及不當管教，將依照教師法規定，逕提專審會審議，取代原有學校教評會功能，審議有無解聘、不續聘、停聘必要。

教育局表示，依學校調查報告，該生在校遭不當懲處1年半，已符合霸凌要件；相關行為人不當管教，懲處與調查結果並不對等。

豐原高中調查結果出爐後，教育界有人批評「師師相護」，但也有人說，校園霸凌因應小組成員都是專家，都是與案件無關第三方，涉及性平或霸凌事件，只能依證據調查，即使校內人員都難窺全貌，但涉及隱私無法揭露調查內容。

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