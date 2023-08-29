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捨不得學生開學沒導師 代理教師荒讓「家長」意外轉行

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市溪山國小今年也難招聘代理教師，該校前任家長會長吳曉東捨不得六年級學生沒班導，毅然決然扛下教學重擔。圖／校方提供
台北市溪山國小今年也難招聘代理教師，該校前任家長會長吳曉東捨不得六年級學生沒班導，毅然決然扛下教學重擔。圖／校方提供

台北市溪山實驗國小位在故宮後山，由於是學季制，二周前已經開學，但開學前代理教師變卦，直到昨天才把人全找齊。其中一位新進代理教師，是該校前任家長會長吳曉東，當老師前曾開貓咪旅館，他捨不得學生開學沒導師，意外踏上教育路，孩子當年的班導師，更成為他現在的師父。

溪山國小今年前後約招募七位代理教師，直到開學前都還未招滿，直到教務處改用活潑文宣，吸引各地「想要離塵不離城」的人才慕名而來。其中一位新進代理教師來自台南，他有教師證，本來想轉行做其他行業，沒想到實驗教育的課程相當吸引他，新學期也成為溪山國小生力軍。

溪山國小校長施春明表示，今年招考狀況多，儘管學校要招聘四名正式教師，有二人因重榜直接放棄報到。學校開出代理教師缺後，也有錄取教師雖然很喜歡校園環境，卻因套房租金、生活費開銷太大，最終選擇返鄉任教，學校也必須重新找人。

該校開學至今已經二周，一度只能讓主任、教師超鐘點應急，但也同時招聘代理師。另一名新進代理教師是該校前任家長會長吳曉東，儘管他的孩子三年前已從溪山國小畢業，現已是師大附中的高一學生，孩子對昆蟲、繪畫相當有天賦，至今仍會回國小母校分享，也讓身為父親的他，與學校緣分持續著。而現任校長施春明，更是當年吳曉東擔任家長會長時遴選進來的。

吳曉東接受本報電訪時，仍自謙「叫我吳先生就好了」。他說，校長在開學前一周打給他，詢問他以及周邊朋友是否能應聘，起初他相當掙扎，但當校長告訴他「你捨得六年級學生開學沒有導師嗎？」 ，他深知班導師對學生的重要性，決定扛下六年級班級導師的重擔。

現在他每天早上六時四十分出門，傍晚五點才回家，幾乎快比兒子「上課」時間長。他說，目前除了還在學習行政事務與教學課綱，其他都還算習慣，「畢竟自己也在此寶地閒晃了六年」，班上學生多少對他有印象，互動起來仍親切不生澀。

溪山實小會為每位新進教師指派校內教師帶領適應環境，吳曉東未持教師證，也相當認真學習。巧的是，他的「師父」便是才剛帶他兒子畢業的五年級導師，施春明也笑稱這是「教完兒子教爸爸」。吳曉東也說，一對一的學習顧問，確實讓他安心不少。

面對家長、教師的身份角色對調，吳曉東坦言「真心不容易」，前者是要求與期許，後者是被期待與要求。而在開學前的校務會議，他也被叮嚀，務必要時刻提醒自己現在是老師不是家長，否則未來帶班可能會被各方意見打亂了自己教學計畫。

六年級導師代理聘期為一學年，吳曉東說，擔任代理教師對他來說是很棒的經驗。他也有感而發地說，導師不僅要面對班上孩子的不同特性，也要面對每位家長不同的心境，著實不易，希望能多給導師時間與空間。

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