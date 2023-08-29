小筆友職業參訪 民主殿堂初體驗
新光人壽慈善基金會「新學伴關係2.0-大小筆友計畫」日前舉辦小筆友職業參訪活動。串連新光銀行與新光保全舉辦小筆友暑期職業參訪，帶著近140位來自於財團法人博幼基金會、社團法人安得烈慈善協會、南投縣原住民全人關懷協會與新竹縣中正國小耕心課後班的小筆友參訪總統府，到新光摩天大樓的新光金控學習理財教育，最後到立法院讓小筆友認識立委工作。
新光人壽慈善基金會成立30周年，送給自己一份生日禮物—成立「新學伴關係」方案，以人生導師的陪伴概念，成為平台邀請各行各業，為來自弱勢家庭的小筆友，媒合各行各業的大筆友，藉由大小筆友書信往返與不同職業的體驗，探索多元社會面向。40周年則帶著小筆友職業參訪，進行民主殿堂初體驗。
新光人壽慈善基金會指出，8月1日上午參訪總統府，小朋友來到平常只能在電視上看到的總統府，了解到從威權到民選的民主過程，也學到怎麼欣賞總統府這個充滿歷史的建築物之美。
中午到新光金控，透過新光銀行協理周志杰講解理財課程「當錢錢的好朋友」，透過簡單生活經驗分享，學習到理財觀念。孩子們對於需要與想要的差異與錢的重要性都有一定的認識，每個題目都準確說出答案。
下午到立法院參訪，引領小朋友了解立法殿堂，了解立法院及立法委員的工作。在競答挑戰活動中，小朋友踴躍搶答且能一一答對。在與基金會執行長、立法委員吳欣盈互動中，吳欣盈發現，未來想當總統的小朋友，比想當立法委員的還要多，還有小朋友說不貪心，只要當個市長就好。
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