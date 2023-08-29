豐中案重啟調查校方仍認定「霸凌不成立」 教育局：完全無法認同

台中市豐原高中男高中生今年2月疑遭師長和教官霸凌後輕生，涉案的學務主任遭停聘，校方的調查報告一度遭教育局退回重啟調查，調查結果在開學前出爐，仍認定是前學務主任管教失當，「霸凌未成案」。台中市教育局今強調，完全無法接受，已正式行文學校要求校方儘速出面解釋、以示負責，對於不當管教部分，教育局將直接提專審會，取代學校教評會功能，審議有無解聘、不續聘、停聘必要。

豐原高中疑似校園霸凌案，校方今年6月26日函報調查報告至台中市教育局，教育局審閱後認為仍有外界關注事證及疑點待釐清，7月4日退請學校重啟調查。本來被停聘3個月的前學務主任，6月底停聘期滿後復聘，引起外界質疑，校方7月26日召開會議，決議前學務主任再停聘1個月。

前學務主任停聘將於8月31日期滿，校方昨天一整天開會討論該案。校方表示，經霸凌因應小組重新啟動調查後，仍認定前學務主任為管教失當，霸凌案不成立。

教育局指出，依教育部規定，霸凌及不當管教須由學校負責調查，教育局曾行文豐中，學校對該生在校期間遭不當懲處長達1年半時間，已符合霸凌要件，應屬霸凌成立，要求學校應嚴審嚴辦；但今年7月退請學校調查，調查結果霸凌竟仍不成立，教育局完全無法接受，已正式行文學校要求校方對霸凌不成立的理由公開向外界說明，以示負責。

至於不當管教部分，學校調查認定成立，且情節重大，但卻對前學務室主任只送考核會做記過處分。教育局強調，依據學校調查報告，學校相關行為人不當管教，對學生造成身心傷害情節重大，教育局認為此懲處與調查結果並不對等，要求學校送教評會依教師法檢討有無「停聘、解聘、不續聘」必要。

教育局認為，學校教評會決議明顯無法受社會公評，教育局完全無法認同，主動介入，依教師法將全案逕提專審會審議，專審會依法取代學校教評會功能，就該案行為人是否涉有教師法停聘、解聘、不續聘進一步嚴審嚴辦。

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