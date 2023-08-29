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教育部砸1.4億 改善偏遠、非山非市地區學生宿舍

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
光復商工交誼廳，讓住宿生於課後有交流場所。圖／教育部提供
光復商工交誼廳，讓住宿生於課後有交流場所。圖／教育部提供

為了提升教師前往「非山非市」公立學校任教的意願，教育部國教署自108年度起補助師生宿舍興建或修繕，只要符合教育部認定的偏遠或非山非市公立高中即可提出申請，112年則核定補助23校，總經額約1.4億台幣。

以國立光復商工及國立卓蘭高中為例，兩校因學生宿舍興建已久，除相關設備老舊外，衛浴設備皆有管路堵塞、漏水、通風不良異味不易改善以及屋頂漏水等問題，除學生住宿環境品質不佳，影響住宿學生健康，另屋頂漏水更會導致樓板鋼筋鏽蝕，影響建築結構安全。

國教署表示，補助協助兩校改善房間內環境，衛浴設備及管路也重新更換，根絕管路漏水與異味問題，屋頂防水層也重新施作，以避免樓板內鋼筋鏽蝕。

國教署也指出，光復商工學生宿舍內因未有交誼廳等空間，為了能讓住宿生於課後有交流場所，也透過計畫改造一樓的閒置空間；而卓蘭高中則是加強學生住宿時的隱私權，在床的周圍新增簡易簾子，讓住宿學生在團體生活中，也能擁有一處屬於自己的私人空間。

國教署表示，宿舍對學生而言不再只是睡覺的地方，將持續補助偏遠及非山非市地區公立高級中等學校宿舍修繕工程，除了改善宿舍基本的功能性、實用性外，更協助學校努力提升宿舍的舒適性，使住宿學生有更完善及安全的住宿環境。

卓蘭高中則是加強學生住宿時的隱私權，在床的周圍新增簡易簾子。圖／教育部提供
卓蘭高中則是加強學生住宿時的隱私權，在床的周圍新增簡易簾子。圖／教育部提供

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