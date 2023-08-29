基隆完善特教 增正式特教師39人、3千萬改善無障礙設施
基隆市為完善照顧特殊教育學生的學習及相關需求，在開學前已備齊特殊教育師資人力，新增39名正式特教教師員額，大幅提升基隆市特教教師合格率已將近90%；教育處也編列3000萬元改善22校走道、教室、廁所、公共空間等無障礙設施設備。
教育處打造校園無礙、完善特教資源環境。在教師人力調整上，本學年度增加39名正式特教教師員額，大幅提升基隆市特教教師合格率，未來持續調整規畫師資人力，透過更多正式特教教師進入基隆市服務，期盼給孩子更專業、更高品質的教育與照顧。
正式特教教師增加後，亦讓資源班的生師比負荷調降，國小階段更從原先1：11大幅降至1：8，讓現場教師更能投入教學，針對每位特教孩子不同需求給予協助，落實個別化教育服務。
教育處補助學校開辦身心障礙學生課後照顧班，特教班開班門檻人數從10人降至3人，資源班則降至8人即可成班；教育處也全額補助課後照顧人員暨助理員鐘點費。
教育處也共編列3000萬元改善學校校園無障礙設施設備，逐步於3年內達成各校法定設施建置率。特教科長李上泰說，將改善22校走道、教室、廁所、公共空間等無障礙設施設備。
教育處劉美蘭處長表示，隨著特殊教育法修法通過，特殊教育學生權益需要教育工作者更多的投入與照顧，教育處全力支援教師，提升教學品質與環境。
深美國小校長陳建文說，今年特教教甄增加3名正式特教老師，視聽教室也增置無障礙空間與通道，讓特教生學習、照護以及設備使用更健全，對學習成效很有幫助。
長樂國小特教教師鍾正信表示，基隆不僅增加特教教師員額編制，更為提升師資合格率辦理特教教師甄試，讓師資合格率能獲得實質有效的提升。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言