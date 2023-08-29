基隆完善特教 增正式特教師39人、3千萬改善無障礙設施

基隆市為完善照顧特殊教育學生的學習及相關需求，在開學前已備齊特殊教育師資人力，新增39名正式特教教師員額，大幅提升基隆市特教教師合格率已將近90%；教育處也編列3000萬元改善22校走道、教室、廁所、公共空間等無障礙設施設備。

教育處打造校園無礙、完善特教資源環境。在教師人力調整上，本學年度增加39名正式特教教師員額，大幅提升基隆市特教教師合格率，未來持續調整規畫師資人力，透過更多正式特教教師進入基隆市服務，期盼給孩子更專業、更高品質的教育與照顧。

正式特教教師增加後，亦讓資源班的生師比負荷調降，國小階段更從原先1：11大幅降至1：8，讓現場教師更能投入教學，針對每位特教孩子不同需求給予協助，落實個別化教育服務。

教育處補助學校開辦身心障礙學生課後照顧班，特教班開班門檻人數從10人降至3人，資源班則降至8人即可成班；教育處也全額補助課後照顧人員暨助理員鐘點費。

教育處也共編列3000萬元改善學校校園無障礙設施設備，逐步於3年內達成各校法定設施建置率。特教科長李上泰說，將改善22校走道、教室、廁所、公共空間等無障礙設施設備。

教育處劉美蘭處長表示，隨著特殊教育法修法通過，特殊教育學生權益需要教育工作者更多的投入與照顧，教育處全力支援教師，提升教學品質與環境。

深美國小校長陳建文說，今年特教教甄增加3名正式特教老師，視聽教室也增置無障礙空間與通道，讓特教生學習、照護以及設備使用更健全，對學習成效很有幫助。