快開學代理教師找不到人 教團：庶務繁重仍領不到40Ｋ

明天中小學將開學，但雙北學校仍找不到代理教師。全國教師工會總聯合會今召開記者會，學校仰賴大量代理教師，甚至代理教師工作比正式教師更繁重，但學術研究費和起敘則因是否具教師證、修讀教程而有別，導致部分代理教師薪資恐未達4萬，工作權益低落，難怪屆臨開學仍找不到人。

教師待遇分為本俸和學術研究加給，全教總高中委員會主委林金財表示，專任教師敘薪辦法時期，即明定教師起敘需視是否修讀教育學分，而有170至190薪額起敘之別；待教師待遇條例實施，明文規定中小學教師以學歷起敘，但也規定未具備代理科別合格教師證者，學術研究加給需打八折。

林金財舉例，以同樣是大學畢業代理教師為例，具合格教師證以190薪點起敘，無合格證但修讀過教程者則為180，兩者皆無則從170薪點起敘，後兩者不只學術研究費打八折，本俸則最多短核1430元，和前者薪資差距高達6千元。

林金財再指出，上述狀況僅限於學士學歷代理教師，若為碩、博士學歷則從245起敘，且不再區分是否修過教程、是否具教師證，形同歧視大學畢業的代理教師。且一學士學歷教師若不具備教師證、未修過教程，薪資恐未達4萬元。

立法委員王婉瑜則指出，近期代理教師聘期終於完整，但部分代理教師學術研究費遭打折、起薪也是低人一等，難怪即將開學還找不到人。監察院已於去年調查報告中指出該問題，但教育部認為代理教師敘薪權益為地方權責，發函讓地方自訂，於是地方政府「省錢省出心得」、任意打折。

王婉諭談到，代理教師承擔和正式教師一樣的工作量，卻領著打折後的薪資，呼籲教育部應設法讓全國代理教師權益一致，不應因學歷而有不一樣的待遇。

此外，根據教育部統計，今年師資檢定考通過率為51%，約4千多人通過教檢，若完成實習即可取得教師證。但全教總理事長侯俊良也表示，通過教檢者不見得會投入教育現場，因教育現場的工作量、環境不見得會吸引年輕人，教師待遇調整長期跟不上社會，也許有一天也將面臨專任職找不到人的窘境。

侯俊良呼籲，代理教師薪資不合理，教育部尚未做出明確規定，要求教育部應讓代理教師比照專任教師，依照學歷起敘，待遇支給基準由教育部訂定。