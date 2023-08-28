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全桃園開學新生1人最少 復興光華國小拚轉型實驗小學

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市復興區光華國小新生人數1人全市最少，校方拚明年轉型實驗小學變身特色原住民小學。記者曾增勳／攝影
桃園市復興區光華國小新生人數1人全市最少，校方拚明年轉型實驗小學變身特色原住民小學。記者曾增勳／攝影

桃園市國中小學112學年度新學期30日開學，全市新生人數城鄉差距卻大，復興區光華國小新生人數1人，成為全市新生最少，校方拚變身特色原住民小學，爭取明年（113學年度）新學年轉型為實驗小學，市府教育局今天下午表示，光華國小轉型實驗小學已提報審議，該局會輔導過關，突破現有課程和招生限制和轉型。

市府教育局統計，今年各國中小學新生人數，新生3人學校為大園區圳頭國小，新生1人學校為大園區沙崙國小及復興區光華國小2校，新生3人以下學校中，扣除大園區沙崙、圳頭國小因為航空城計畫即將廢校因素，唯有復興區光華國小新生最少，引起原住民部落關切。

光華國小新學期新生1人、附設幼兒園新生2人，全校總計共學生15人、幼兒園8人，校方30日將舉辦新生入學迎新儀式，提供新生穿著泰雅族原住民服飾，全校學生集會介紹新生、贈送小禮物，與新生家長合影照片贈送，歡迎這位唯一的新生。

光華國小校長黃進成表示，新興部落人口外移嚴重，加上在地就業機會少，年輕家長謀生不易離開，造成學生人數少，為鼓勵年輕人返回部落，校方透過部落拜訪走動聯繫，結合教會及向上級爭取打造「部落廚房」，爭取產業落腳部落，讓年輕人在地就業發展，年輕人回流，孩子就會留在部落就地入學。

校方也已提報教育局申請轉型實驗小學，未來可提供孩子課後免費輔導，包括學習鋼琴、畫畫等才藝，不必跑到外面花錢學習，在校就可學習，此外亦將開發特色課程，培育學生多元才藝，鼓勵年輕族人回來發展，帶動新生回流。

桃園市府教育局表示，光華國小是一所形塑泰雅文化和現代社會泰雅之子為教育理念的學校，規畫課程以發展民族教育與跨領域「STEAM藝術課程」最特別，教育局會輔導該校通過轉型實驗小學，以利未來課程、招生，可破現有法規的課程時數限制，聘請耆老授課和發展特色課程，希望明年轉型實驗小學招生。

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小學 教育局 原住民

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