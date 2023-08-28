數位翻轉偏鄉課堂 苗縣85校學生遊戲中提升閱讀能力

班班有網路，生生用平板。苗栗縣政府教育處為縮減偏鄉數位落差，盤點各項數位學習平台資源，大力培訓教師，希望「教師帶頭、學生跟上」，並攜手數位遊戲學習平台 PaGamO，在縣內85間中小學校以遊戲化學習帶動學生興趣，大幅提升學生閱讀興趣，其中新港國小學生一年完成150篇素養文章，成果亮眼。

教育處課督李育蕙表示，教育部去年起推動的「生生用平板」和「數位學習精進方案」，從硬體與軟體大幅提升了國中小學校的數位學習基礎設施，苗縣府更與數位遊戲學習平台 PaGamO 合作，讓學習變得跟打Game一樣，廣受師生歡迎。

其中，新港國小自去年導入 PaGamO 平台後，即安排一周一堂課的PaGamO閱讀素養教學，有小五老師分享，同學們發現用答題來攻城掠地太有趣，全班組織起來攻佔老師的領土、班際競爭，激發良性學習循環。僅一學年時間，幾乎每位學生已在平台上完成150篇素養文章的閱讀測驗，完成率高達90%。甚至有其他學校學生因打Game做素養題，炒熱了家庭的氣氛，讓親子間找到共同話題。

李育蕙也觀察，在數位學習方面，偏鄉老師有很大的培訓需求，如果沒有培訓，老師不敢碰、平板沒拆封，最後學習效果就是零。一定要老師先帶頭，學生的數位學習才會跟上。縣內國中、國小的教師對於紮實的培訓接受度很高，雖然PaGamO培訓對教案要求、作業份量都不少，但還是最多教師青睞的數位培訓平台。